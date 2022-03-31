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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري يقدم برنامج "لحظة صفا" طوال شهر رمضان

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

يقدم الدكتور أسامة الأزهري  برنامج لحظة صفا على الراديو 9090 طوال شهر رمضان المبارك.

وبرنامج لحظة صفا هو عبارة عن شبكة قيم رمضانية، شهر رمضان ليس شهر القرآن فقط ،  وإنما شهر القرآن وشهر الكرم وشهر الأدب وشهر التقوى وشهر الدعاء.

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ويسلط البرنامج الضوء على ارتباط رمضان بالمعاني والقيم النبيلة مثل الدعاء والتقوى واليسر والكمال وقبول العذر والصبر والصحة حتى نختم أيام رمضان ونبين أن هناك 30 معنى رفيع ارتبط بها شهر رمضان لتوسيع الدائرة حتى يكون كل لحظة في رمضان لحظة صفا ما بين لحظة ارتباط بالقرآن والكرم والادب والدعاء والتقوى ، ولاتفوت علينا لحظة في رمضان الا وتكون لحظة صفا.  

أسامة الأزهري لحظة صفا على الراديو 9090 طوال شهر رمضان المبارك شبكة قيم رمضانية شهر القرآن

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