القومي لحقوق الإنسان يختتم جولة الـ15 يوما بتفقد مركز بدر ..ماذا وجد؟|صور

زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، مراكز الإصلاح والتأهيل على مدى الأسبوعين الماضيين.

جانب من الزيارة

زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل

واختتم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان زياراته المتعددة بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر، وذلك ضمن المتابعة الدورية من المجلس للمنظومة الجديدة الخاصة بتحويل السجون القائمة إلى مراكز تأهيل وفقا لأحدث المستويات والمعايير الدولية.

وقام وفدان من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارتين في وقت سابق هذا الشهر لمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا ومركز جمصة.

وفي مركز بدر اطلع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على طبيعة التغيير الذي يطول المنشأت والعناصر البشرية معا في إطار تطوير شامل للسياسات العقابية نحو الإصلاح والتأهيل.

وتفقد الوفد مركز صحة المرأة، وهو الأول من نوعه في قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، حيث يضم المركز أحدث الأجهزة والمعدات الطبية والكشف المبكر عن الأمراض لدي النزيلات.

جانب من الزيارة

جولة لوفد المجلس بالمركز الطبي

وقام الوفد بجولة في المركز الطبي، الذي يضم كل التخصصات و4 أجهزة لغسيل الكلي.

وأطلع القائمون على المركز الطبي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على عمل وحدة المشورة والفحص الطوعي التي تعمل بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة من أجل علاج وحماية النزلاء من خطر الإدمان.

وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن المراكز الطبية الموجودة في كافة كافة مراكز الاصلاح والتأهيل تستوعب جميع الحالات بين النزلاء والنزيلات بالإضافة إلى حالات من المحبوسين احتياطيا في إطار عملية تكاملية بين قطاعات وزارة الداخلية.

ويضم المركز الطبي ببدر 175 سريرا لخدمة النزلاء والنزيلات.

وقد أجرى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان حوارا مع أهالي النزلاء خلال انتظارهم في قسم الاستقبال لزيارة ذويهم، حيث أثنى أقرباء النزلاء على مستوى المعاملة وتنظيم الزيارات مقارنة بالأوضاع في السابق.

جانب من الجولة

حوار أعضاء الوفد مع أهالي النزلاء

وقام الوفد بجولة في المكتبة والمسجد والكنيسة وحضانة الأطفال ومراكز التأهيل المهنية والفصول التعليمية المختلفة سواء لمحو الأمية أو المنتظمين في الدراسة والملاعب الرياضية وقاعة الموسيقي والمعرض الدائم لمنتجات النزلاء.

وشملت الجولة التعرف على التطور في طرق إعداد الوجبات وتفقد المخبز.

وقد اصطحب وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلون عن عدد من منظمات المجتمع المدني للتعرف على آخر تطورات عملية إحلال مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة محل السجون القديمة وعملية دمج تلك السجون في منظومة حديثة تتفق مع المعايير الدولية.