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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمرضى الضغط.. احرصوا على تناول هذا المشروب

الضغط
الضغط

يعد التمر الهندي من المشروبات الأساسية على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، كما يحتوي التمر هندي على العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تفيد الجسم

 

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فوائد التمر الهندي لمرضى الضغط

يساعد على صحة القلب
التمر الهندي فاكهة صديقة للقلب، تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في التمر الهندي على خفض مستوى الكوليسترول الضار أو الكوليسترول "الضار" وترفع مستويات الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول "الجيد" ، وبالتالي تمنع تراكم الدهون الثلاثية (نوع من الدهون) في الدم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

يمنع تصلب الشرايين
تساعدمضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم في عصير التمر الهندي قلبك بعدة طرق.، في دراسة أجريت على الجسم الحي ، أظهر الهامستر عالي الكولسترول الذي يتغذى على لب ثمار التمر الهندي انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ومستويات الدهون الثلاثية، هذه الطبيعة المضادة للكوليسترول مهمة في تدمير لويحات الدهون التي تتراكم في الشرايين وتؤدي إلى تصلب الشرايين، كشفت دراسة أخرى عن قدرة التمر الهندي على تقليل الضغط الانبساطي .

تبين أن طبيعة التمر الهندي المضادة للالتهابات تمنع حدوث التهابات في جدار القلب والشرايين أيضًا، بالإضافة إلى أنها خالية من الدهون - لذا لا تقلق بشأن تعرض قلبك للحمل الزائد والإصابة بأمراض القلب.

التمر الهندي غني بالمغنيسيوم
يحتوي التمر الهندي على كمية جيدة من المغنيسيوم - 110 مجم (28٪ من DV) لكل 120 جرام من اللب ، وهذا يعني أن دمج عصير التمر الهندي يمكن أن يجعل من السهل للغاية تلبية متطلبات المغنيسيوم اليومية، بالنسبة للمبتدئين ، يلعب هذا المعدن دورًا حيويًا في تكوين العظام وتنظيم إيقاع القلب وتقلصات العضلات والتحكم في نسبة السكر في الدم.

 

التمر الهندي الضغط تصلب الشرايين health sports and fitness

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