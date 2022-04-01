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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الجراحة الحل الأخير لعلاج دوالي الساقين بعد هذه التعليمات

صدى البلد

قد يتغيير نمط الحياة  من فرد لآخر وقد يؤثر ذلك علي الصحة  فان الأبتعاد عن الأساليب الخاطئة يؤثر بالإيجاب على الصحة .


وأكد الدكتور وليد الدالي استاذ جراحة الدوالي والقدم السكري ، إن من يعاني من دوالي الساقين عليه أن يغير من أسلوب حياته حتى يستطيع علاج الدوالي مبكراً.

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وأوضح الدكتور وليد الدالي إن مريض الدوالي عليه أولا أن يفقد الكثير من وزنه لأن الوزن الزائد خطر كبير مع الإصابة بالتوالي لاسيما إن معظم الكصابين بالدوالي هم مرضى سمنة مفرطة، لافتاً إلي أنه يجب تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الوجبات السريعة والدسمة.

 


وأشار الدكتور وليد الدالي على مريض الدوالي ايضا تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة وكذلك تجنب حمل أشياء ثقيلة، ومن المهم جدا ممارسة الرياضة أو المشي لتنشيط الدورة الدموية، وعند الجلوس يجب رفع الساق عند الجلوس، مع ارتداء الجوارب الضاغطة وهو من اهم طرق علاج الدوالي.

 


وأكد الدكتور وليد الدالي إن الجوارب الضاغطة هامة جداً لأنها تعمل على الضغط على الأوردة والعضلات مما يحسن من الدورة الدموية ويساعد على تدفق الدم بشكل أكثر كفاءة.


ولفت الدكتور وليد الدالي في نهاية حديثه إلي إن الجراحة هي الحل الأخير الذي يلجأ له الطبيب في حالة فشل جميع الحلول الغير جراحية.

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