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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

قبل عرضها.. مهند طه يكشف تفاصيل مسرحية "مش إلكترا"

مهند طه
مهند طه

تحدث الفنان الشاب مهند طه، عن تفاصيل مسرحية "مش إلكترا" للمخرج محمد عبد المولى، مشيرا إلى أنها ستعرض على مسرح أوبرا ملك، وذلك في إطار مبادرة "المخرج المحترف" التي يتبناها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.

وأوضح طه في تصريحات له، أن فكرة عرض "مش إلكترا " تدور حول عودة "أوريست" لينتقم لمقتل أبيه فيجد كل شيء مختلف عما عرف وسمع، ويجد المملكة تحولت إلى خمارة، ويجد إلكترا لا تنتظره.

ونوه الفنان الشاب، بأن استعراضات المسرحية صممها سمير نصري، وموسيقي شريف ياسر، وديكور وملابس ملاك رفعت، والأشعار مهداة من الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، والعرض من تأليف وإخراج محمد عبد المولى.

ويأتي عرض "مش الكترا" كثاني عروض مبادرة "المخرج المحترف"، والتي أطلقتها فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني، وتهدف إلى تقديم 10 مخرجين شباب جدد لساحة الاحتراف الفني بعروض مسرحية.

مسرحية مسرح الشباب البيت الفني للمسرح فرقة مسرح الشباب مسرح

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