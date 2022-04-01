رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

يوتيرن .. واحد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها هذا العام داخل الماراثون الرمضانى ، وقد لفت الأنظار بعد طرح البرومو الخاص به على القنوات الفضائية المقرر عرضه عليها .

ينتمى مسلسل يوتيرن إلى نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، حيث تدور الأحداث حول كيفية أن يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بان طريقه كان خاطئ من البداية و يندم بعد ذلك ثم يريد العودة الى الطريق الصحيح.

يوتيرن

قصة مسلسل يوتيرن :

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، حيث تتصاعد الاحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يوتيرن

أبطال فريق مسلسل يوتيرن :

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي .

يوتيرن

مخرج يوتيرن :

مسلسل يوتيرن من إخراج سامح عبد العزيز والذى قدم عدد من الاعمال مثل بين السرايات ، أنا وهي ، وأفلام ناحجة مثل كبارية ، والفرح .

يوتيرن

مؤلف يوتيرن :

إما مؤلف مسلسل يوتيرن فهو إيمن سلامة والذى قدم العديد من الاعمال مثل حكاية حياة ، مع سبق الإصرار ، ولما كنا صغيرين ، والذى تعاون فيه مع بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج .

يوتيرن

تتر مسلسل يوتيرن :

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل يوتيرن الأغنية الخاصة بتتر العمل، وهي من غناء الفنانة نانسي عجرم ، وكلمات وألحان عزيز الشافعي.

عودة توفيق عبد الحميد :

يشهد مسلسل يوتيرن عودة الفنان توفيق عبد الحميد للدراما مرة اخرى ، بعد توقف دام لم يقرب من 12 عاماً .

وأكد توفيق عبدالحميد فى تصريحات تليفزيونية أنه يشعر بالرعب نتيجة عودته بعد كل هذه السنوات من الغياب عن الفن، لافتا إلى أنه يلعب دور طبيب ناجح يمتلك مستشفى خاص.

وتابع توفيق عبدالحميد قائلا:" الطبيب يتعامل مع المهنة على أنها رسالة إنسانية، أكثر من أنها مجال للتربح".

وأوضح توفيق عبد الحميد، أن تصوير المسلسل قد يمتد لمنتصف شهر رمضان، موجها رسالة للجمهور قائلا:"اتشرف أن أكون ضيف خفيف عليكم خلال شهر رمضان".

يوتيرن

القنوات العارضة لـ يوتيرن :

ومن المقرر عرض مسلسل يوتيرن على عدد من القنوات الفضائية أبرزها مجموعة قنوات on E ، بالإضافة إلى مجموعة قنوات الحياة، ومجموعة قنوات cbc ، والقناة الاولي المصرية ، وقناة المحور الفضائية ، بالإضافة الى منصة watch it .