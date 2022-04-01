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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي تستقبل الربيع بإطلالة مبهجة.. شاهد

صدى البلد

تألقت الفنانة ناهد السباعي بلوك مبهج جديد يتناسب مع موسم الربيع، وشاركت جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاقت تفاعل كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا لجمال إطلالتها، حيث ارتدت بدلة باللون البينك ودعمت اللوك بميك أب يبرز جمالها.

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وعبرت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة على مسلسل منورة بأهلها الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": سعيدة أن العمل حقق هذا الإقبال الكبير، فنحن من البداية كنا نتوقع النجاح ولكن لم نكن نتخيل انه سيكون بهذا الشكل، حتى ان بعض الناس كانوا يريدون أن يعرض في موسم رمضان رغم أنه 10 حلقات فقط.

وعن العمل مع المخرج يسري نصر الله قالت": العمل معه إضافة كبيرة لمشواري فهو مخرج متمكن من ادواته، واول عمل شاركت به في السينما كان معه، وكل التفاصيل التي شاهدها الجمهور في المسلسل بها من روح يسري وإبداعه".

والتقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة ناهد السباعي على هامش تواجدها بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي انتهت فعالياته منذ أيام.

ناهد السباعي الفنانة ناهد السباعي إطلالة مبهجة المنصات الالكترونية سوشيال ميديا مسلسل منورة باهلها

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