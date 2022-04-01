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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيلم أكشن.. مطاردة بين مسجل خطر ومنتج فني بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي

ارشيفية
ارشيفية

في الطريق المؤدي لمدينة الإنتاج الإعلامي وفي ساعة متأخرة من الليل وقعت واحدة من المطاردات التي كان بطلاها منتج فني ومسجل خطر مسلح عندما قرر الأخير سرقة سيارة المنتج الفني فطارده طوال الطريق حتى أبواب مدينة الانتاج الإعلامي التي نجحت خدماتها الأمنية في منع وقوع الجريمة وضبط المتهم. 

التحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة كشفت التفاصيل الكاملة لمحاولة سرقة عنصر إجرامي لسيارة منتج فني على الطريق بالقرب من مدينة الانتاج الإعلامي حيث اسفرت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر انه اثناء سير منتج على الطريق متجها لاحد مواقع تصوير مسلسل رمضاني داخل مدينة الانتاج الإعلامي شاهد قائد سيارة ربع نقل يحاول التضييق عليه في الطريق ومطاردته بشكل ملحوظ فاسرع بسيارته لظلمة الطريق وخشية كون قائد السيارة الأخرى مسلح. 

وأشارت التحريات ان المنتج نجح في الوصول الى بوابات مدينة الانتاج الإعلامي وفوجئت الخدمات المعينة على أبواب المدينة باقتراب سيارة يستغيث قائدها بهم وأخرى تقترب منه فاسرعوا تجاهه ليخبرهم بان السيارة القادمة خلفه تلحق به منذ فترة على الطريق، ونجحت قوات الامن في محاصرة السيارة الأخرى بعد مشاهدة أحد الضباط لبندقية آلية على الكرسي المجاور للسائق ليتبين أن قائد السيارة مسجل خطر يدعى "خضر" من مدينة الصف وهارب من أحكام قضائية بالإعدام والمؤبد. 

وشرحت التحريات أنه عقب تفتيش السيارة عثر على بندقية آلية اخرى وكمية من الذخائر وبمواجهة المتهم اعترف انه عندما شاهد سيارة المنتج الفارهة على الطريق قرر ملاحقته لسرقتها تحت تهديد السلاح. 

تم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

 

مدينة الانتاج الإعلامي منتج فني سرقة سيارة الجيزة الإنتاج الإعلامي

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