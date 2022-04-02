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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احتفالات مبهجة في المحافظات بـ يوم اليتيم.. توزيع هدايا وألعاب وفانوس رمضان .. قيادات المحليات : الديانات السماوية أوصتنا برعايتهم ولن نتخلى عنهم

صدى البلد

المحافظات تحيي يوم اليتيم لإدخال البهجة على الأطفال

وزير التنمية المحلية والمحافظون:

أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم

 سعادة الأيتام من أولوياتنا جميعاً و أحلامهم مسؤوليتنا 

كافة الرسالات السماوية قد أوصت باليتيم ورعايته

 

أحيت المحافظات اليوم فعاليات يوم اليتيم من خلال تنظيم عده احتفاليات وفعاليات حضرها وزير التنمية المحلية والمحافظون والمسؤولون في المحافظات لإدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام.

ففي القاهرة شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الاحتفالية التي أقامتها محافظة القاهرة بيوم اليتيم بحديقة الأزهر والتي شارك فيها حوالي ١٥٠ طفلاً من دور الأيتام بالقاهرة . 


ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي ، عَلِي الاهتمام الذي توليه الدولة لجميع أبنائها خاصة الأيتام باعتبارهم أمل ومستقبل مصر وتقديم كل الدعم والمساندة لهم بإعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب منا جميعاً الرعاية والاهتمام بالجانب المجتمعي والإنساني لهم  . 


وقال وزير التنمية المحلية ، إننا نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم بيوم اليتيم، والذي يعد يوم الرحمة والألفة  و يتواكب هذا العام مع حلول شهر رمضان المعظم ، مضيفاً : يعد هذا اليوم فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع .. حيث أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، ولابد أن يعلم جميع أبنائنا من الأيتام أن سعادتهم من أولوياتنا جميعاً ، وأن أحلامهم مسؤوليتنا . 


ودعا اللواء محمود شعراوي جميع أبناء الشعب المصري للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة وتقديم الدعم لأبنائنا الأطفال الذين فقدوا الأب أو الأم أو الأسرة حتي يشعروا بأن المجتمع بأكمله هو الأب والأب والسند الذي يقدم كافة أشكال الرعاية والدعم . 


وشدد " شعراوي " علي اهتمام الدولة ببناء وتنمية الانسان المصري منذ طفولته وخلق جيل قادر علي تحمل المسئولية في المستقبل والمشاركة في بناء دولتنا القوية في الجمهورية الجديدة . 


واختتم وزير التنمية المحلية قائلا : يجب ألا ننسي أيضاً في هذا اليوم تقديم التحية والتقدير والإعزاز لأبناء شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم فداءً لهذا الوطن الغالي ، وتقديم كافة أشكال الرعاية والدعم اللازمة لهم ولأسرهم .


ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل ادماجهم فى المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم ، مشيرا إلى أن يوم اليتيم يمثل رمزا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكل أبنائها ، وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع .


وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته لمشاركة الأطفال في يوم عيدهم ، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كل الدعم والرعاية للأطفال الأيتام لتعزيز قيم الولاء للوطن لديهم مشيرًا إلى أن كافة الرسالات السماوية قد أوصت باليتيم ورعايته .

 
تضمن  الحفل توزيع الوجبات الغذائية على الأطفال إلى جانب توزيع الهدايا المقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كما اشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية شارك فيها المطرب سامح يسري كما تضمن الحفل العديد من الألعاب والرسم على وجوه الأطفال لإدخال السعادة والبهجة عليهم.
 

وفي مطروح شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الاحتفالية التى نظمتها محافظة مطروح  بيوم اليتيم مع الجمعة الأولي من شهر أبريل؛ وذلك بحديقة العوام بمرسي مطروح  بحضور  الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية ومؤسسة حياة كريمة بمطروح، وذلك  وسط بهجة وفرحة الأطفال الأيتام من الجمعيات الاجتماعية ودار رعاية الأيتام بالكيلو ٧ والايتام من مركز رعاية  قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة.


وهنأ محافظ مطروح الأطفال الأيتام بيوم احتفال العالم بهم وكذلك التهنئة للأطفال بدار رعاية الايتام بالكيلو ٧ لفوزهم بالمركز الثانى لكرة القدم على مستوى المحافظات في المسابقة التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى.


وتضمنت الاحتفالية بيوم اليتيم  بمطروح فقرات فنية وغنائية، وفقرة التنورة والدورة الشقية وسط فرحة كبيرة من الأطفال كما تم توزيع هدايا وألعاب وفانوس رمضان على الأطفال

 

اما في أسيوط فشهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، احتفالية جمعية الأورمان بيوم اليتيم التاسع عشر لعام 2022 وتكريم الأطفال المتفوقين وذوى الهمم والأمهات المثاليات والتى تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة.


 بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمات الترحيب من محمد سعد مدير فرع الأورمان بأسيوط والتى رحب فيها بالوزير المحافظ لدعمه أنشطة الجمعية بأسيوط ورعايته لاحتفالات الأيتام وتكريم الأطفال المتميزين دراسيا والامهات المثاليات وذوى الهمم ومشاركته الأطفال فرحتهم بالاحتفالية وتوزيع الجوائز والهدايا عليهم.


وبدأت فعاليات الاحتفالية بتقديم بعض الفقرات الفنية للأطفال ومشاركة الأطفال فى الفقرات الفنية وسط جو من البهجة والسعادة ،ثم كرم المحافظ الطلاب المتفوقين دراسياً ببعض المدارس ثم كرم الأمهات المثاليات بتسليمهم شهادات التقدير والهدايا ، كما قام مسئولو جمعية الاورمان بتوزيع الهدايا وكساء الأطفال وتجهيزات العرائس على الاسر المشاركة.


ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لجمعية الأورمان لمشاركتها الأطفال الأيتام وذوى الهمم فرحتهم وتوزيع الهدايا عليهم فضلاً عن تكريم الطلاب والأمهات المثاليات لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الايتام وطلاب المدارس وإهتمامهم بالجانب الاجتماعي وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجاً  ،مناشدا جميع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمشاركة المجتمعية فى مشروعات التنمية ودعم الاسر الاكثر احتياجاً وتقديم الدعم المادى والعينى لهم والمشاركة فى تمكينهم اقتصاديا من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المدرة للدخل لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة ، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بالانشطة المدرسية وتنمية مواهب الطلاب فى مختلف المجالات من خلال صقل مواهبهم ومشاركتهم فى المسابقات المحلية والقومية معلنا دعمه الكامل للعملية التعليمية والانشطة المدرسية وتكريم المتميزين من الطلاب الموهوبين .
 

وفى نهاية الاحتفالية اهدى مدير فرع جمعية الاورمان بأسيوط الدرع التذكاري للمحافظ ولوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط تقديرا لجهودهم

 

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