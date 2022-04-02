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رئيس التحرير
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منوعات

بعد وفاته.. قصة اتهام مصور الأميرة ديانا بالاعتداء على 7 عارضات أزياء

باتريك ديمارشيلير
باتريك ديمارشيلير

مسيرة فنية طويلة، اختتمت أمس، بوفاة المصور الشهير “باتريك ديمارشيلير"عن عمر 78 عاما، وهو ملقب بمصور المشاهير، ومصور الأميرة ديانا.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” كانت مسيرته حافلة إذ عمل مع العديد من الشخصيات النسائية البارزة، ومن بينهت الأميرة ديانا وهي الأشهر، وبيونسيه، وديمي مور.

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وم الإعلان عن وفاته عبر عدد من حسابات الممثلين والمشاهير على موقع “إنستجرام” للصور، من خلال عدة صور شخصية وأخرى التقطتها خلال مسيرته.

وجاء في المنشور: “ببالغ الحزن نعلن وفاة باتريك ديمارشيلير في 31 مارس 2022 ، عن عمر يناهز 78 عامًا.. تاركا زوجته ميا وأبناؤه الثلاثة جوستاف وآرثر وفيكتور وثلاثة أحفاد”.

عن مسيرته كان قد عمل ديمارشيلير في العديد من المجلات خلال السنوات الماضية، بما في ذلك Rolling Stone و Harper's Bazaar و Elle ، ولكن كان تصوير غلاف “فوج ”في ديسمبر 1991 مع الأميرة ديانا هو الذي وضعه على قائمة المصورين المشهورين.

كانت هذه اللحظة الأكثر فخرا في مسيرته وتحدث عنها في أكثر من لقاء، وقال ذات مرة عن الأميرة الراحلة: "لقد أصبحنا أصدقاء. كانت مضحكة ولطيفة - لكنها كانت في الأساس امرأة بسيطة للغاية تحب الأشياء البسيطة جدًا ".

أطلق ديمارشيلير أيضًا عددًا من الحملات لماركات الأزياء الراقية ، بما في ذلك “شانيل” و"ديور" ومن خلال الحملات ، ضمت صوره الفرنسية عددًا من أفضل العارضات ، خاصة أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي كانت أبرزهم: ليندا إيفانجليستا ، وكلوديا شيفر ، ونعومي كامبل ، وكيت موس ، وسيندي كروفورد ، وكريستي تورلينجتون.

ومع ذلك ، في عام 2018 ، اتُهم بالاعتداء الجنسي من قبل 7 عارضات أزياء ، وهي مزاعم نفاها . ووصف المصور الادعاءات بأنها "سخيفة". لكن الناشر كوندي ناست توقف عن العمل معه ردًا على هذا الهجوم.

كان سام ماكنايت ، مصفف الشعر الشهير المسؤول عن قصة ديانا في يوم تصوير فوج مع ديمارشيلير، وهو من ضمن الذين أشادوا بالمصور الراحل، وكتب على حسابه بموقع إنستجرام: “آه ، أنا حزين جدًا لسماع هذا.. لقد قضيت أفضل الأوقات مع باتريك ، صور أيقونية لا نهاية لها ، ذكريات رائعة ، حياة من الضحك ، لدي الكثير لأشكره عليه ، لن يكون هناك أبدًا آخر. التعازي لعائلته الحبيبة”.

بيونسيه صور المشاهير الفرنسية النساء الأميرة ديانا الاعتداء الجنسي مسيرة الأمير سيرة فنية

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