عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. المفتي: التوبة قرينة الندم على العودة للذنب.. وعلى جمعة يوضح كيفية ختم القرآن الكريم في رمضان

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:


هل يقبل صوم من لا يصلي.. مفتي الجمهورية يجيب | فيديو
علق الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على صيام من لا يصلي قائلا " الصلاة في جزء وأنت في جزء آخر ، وهل يقبل  هذا الصوم  ينبغي على من لا يصلي أن يسأل نفسه هذا السؤال".
 

المفتي: الندم على عدم العودة للذنب يجب أن يكون قرين التوبة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إن الله أمر بالتوبة في كل زمان ومكان وكلما ارتكبنا ذنبا علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى.

 

د. على جمعة يوضح كيفية ختم القرآن الكريم في شهر| فيديو
قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ان يمكن للقارئ ان يختم القرآن الكريم، مرة واحدة كل شهر بقراءة جزء يوميا، فتم تقسيم الجزء في القرآن الكريم ل8 قطع ليكون بذلك القرآن الكريم 240 ربع .
 

علي جمعة: الله خلق الكون لثلاثة أسباب.. فيديو
قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العالماء، إن الله سبحانه وتعالي خلق هذا الكون لثلاثة أسباب، عبادته وعمارة الأرض وتزكية النفس.
 

مخاوف غربية من تجربة نووية لـ كوريا الشمالية| ماذا حدث؟ فيديو
عرضت فضائية “الحدث”، تقريرا بعنوان، مخاوف غربية من تجربة نووية لكوريا الشمالية.. ماذا حدث؟
 

أمير كرارة يوضح تفاصيل دوره في مسلسل العائدون
عبر الفنان الكبير أمير كرارة، تفاصيل دوره في مسلسل العائدون، مؤكدا أن هذا العمل من الأعمال المحببة له والتي يعتز بتقديمها كثيرا.
 

المتحدة للخدمات الإعلامية: نعمل على مستوى 14 عملا في رمضان.. فيديو
قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  الإعلامية، إن موسم رمضان هذا العام يحتوي على مجموعة عظيمة من الأعمال تصل إلى 14 عملا.
 

زاهي حواس: كنت طالبا فاشلا وتمنيت أشتغل في المحاماة مش الآثار
كشف عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، مؤكدا أنه كان يحب السينما بشكل قوي. 
 

أحمد الجمال : القيادة السياسية تنجز تنمية حقيقية في فترة وجيزة |فيديو
قال الكاتب والمفكر أحمد الجمال، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الوعي مهمة وضرورية للمستقبل.
 

قبل القفز من الطائرة.. دينا الشربيني تودع صديقتها بـ فيديوكول
قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها كانت تتمنى تواجد اثنين من صديقاتها معها، خلال مغامرة القفز من الطائرة، لأنه كانت ستقوم بأشياء مجنونة معهما.
 

دينا الشربيني تغني البخت على الهواء.. فيديو
قالت الفنانة دينا الشربيني، إن هناك لحظة يتملكها فيها الخوف، عندما تقفز من الطائرة بـ “الباراشوت”، لأنها أخشى من المرتفعات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

ترشيحاتنا

سريلانكا تعلن حالة الطوارئ بعد احتجاجات عنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية

هل نقط الأنف أو الأذن تفطر الصائم؟ الإفتاء توضح

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 2 إبريل 2022

أخبار الرياضة .. ليفربول يلتقى واتفورد .. طائرة الزمالك تهزم الأهلي.. والكشف عن تميمة المونديال

مفتي الجمهورية: استقبال شهر رمضان يكون بمحاسبة النفس وتطهير القلب وتدبر الأحوال

بعد قليل.. محاكمة كريم الهواري المتهم بحادث الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ