أخبار التوك شو.. المفتي: التوبة قرينة الندم على العودة للذنب.. وعلى جمعة يوضح كيفية ختم القرآن الكريم في رمضان

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:



هل يقبل صوم من لا يصلي.. مفتي الجمهورية يجيب | فيديو

علق الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على صيام من لا يصلي قائلا " الصلاة في جزء وأنت في جزء آخر ، وهل يقبل هذا الصوم ينبغي على من لا يصلي أن يسأل نفسه هذا السؤال".



المفتي: الندم على عدم العودة للذنب يجب أن يكون قرين التوبة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إن الله أمر بالتوبة في كل زمان ومكان وكلما ارتكبنا ذنبا علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى.

د. على جمعة يوضح كيفية ختم القرآن الكريم في شهر| فيديو

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ان يمكن للقارئ ان يختم القرآن الكريم، مرة واحدة كل شهر بقراءة جزء يوميا، فتم تقسيم الجزء في القرآن الكريم ل8 قطع ليكون بذلك القرآن الكريم 240 ربع .



علي جمعة: الله خلق الكون لثلاثة أسباب.. فيديو

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العالماء، إن الله سبحانه وتعالي خلق هذا الكون لثلاثة أسباب، عبادته وعمارة الأرض وتزكية النفس.



مخاوف غربية من تجربة نووية لـ كوريا الشمالية| ماذا حدث؟ فيديو

عرضت فضائية “الحدث”، تقريرا بعنوان، مخاوف غربية من تجربة نووية لكوريا الشمالية.. ماذا حدث؟



أمير كرارة يوضح تفاصيل دوره في مسلسل العائدون

عبر الفنان الكبير أمير كرارة، تفاصيل دوره في مسلسل العائدون، مؤكدا أن هذا العمل من الأعمال المحببة له والتي يعتز بتقديمها كثيرا.



المتحدة للخدمات الإعلامية: نعمل على مستوى 14 عملا في رمضان.. فيديو

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامية، إن موسم رمضان هذا العام يحتوي على مجموعة عظيمة من الأعمال تصل إلى 14 عملا.



زاهي حواس: كنت طالبا فاشلا وتمنيت أشتغل في المحاماة مش الآثار

كشف عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، مؤكدا أنه كان يحب السينما بشكل قوي.



أحمد الجمال : القيادة السياسية تنجز تنمية حقيقية في فترة وجيزة |فيديو

قال الكاتب والمفكر أحمد الجمال، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الوعي مهمة وضرورية للمستقبل.



قبل القفز من الطائرة.. دينا الشربيني تودع صديقتها بـ فيديوكول

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها كانت تتمنى تواجد اثنين من صديقاتها معها، خلال مغامرة القفز من الطائرة، لأنه كانت ستقوم بأشياء مجنونة معهما.



دينا الشربيني تغني البخت على الهواء.. فيديو

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن هناك لحظة يتملكها فيها الخوف، عندما تقفز من الطائرة بـ “الباراشوت”، لأنها أخشى من المرتفعات.

