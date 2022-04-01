أمير كرارة يوضح تفاصيل دوره في مسلسل العائدون

عبر الفنان الكبير أمير كرارة، تفاصيل دوره في مسلسل العائدون، مؤكدا أن هذا العمل من الأعمال المحببة له والتي يعتز بتقديمها كثيرا.

وأضاف أمير كرارة، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن :"عملنا عمل فني محترم يليق بالمشاهدين، والتجربة مع فنانين احبهم واحترمهم معانا ضيوف شرف رائعين جدا، وكل واحد عمل اللي عليه وزيادة في هذا المسلسل".

وتابع الفنان الكبير أمير كرارة، أن كنت بحلم اشتغل مع المخرج أحمد نادر جلال، لافتا إلى أنه يجسد شخصية ضابط في مسلسل العائدون.

وأكمل الفنان الكبير أمير كرارة، أنه يقدم شخصية الضابط بشكل مختلف، في هذا العمل الفني، يختلف عن مسلسلي كلبش والاختيار.

وفي السياق نفسه أشار الفنان الكبير أمير كرارة، إلى أنه تم تصوير جزء من مسلسل العائدون في أوروبا والأردن.