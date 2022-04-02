افتتاح معرض "ألوان مرحة" بمركز محمود مختار الثقافي.. صور

افتتح بقاعة إيزيس، بمركز محمود مختار الثقافي معرض كاريكاتير "ألوان مرحة" للفنانين فوزي مرسي، خالد المرصفي، أماني هاشم، ومروة إبراهيم، وذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم.. وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

افتتح المعرض الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، الدكتور صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، إدوارد فراجوس المستشار الثقافى المكسيكي بالقاهرة، نجوين وي هونج المستشار الثقافي الفيتنامي بالقاهرة، شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، والدكتورة مي البطران رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الإنسانية المستدامة، بحضور نخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين وعدد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة والجمهور.

يُذكر أن المعرض يضم 80 عملا كاريكاتيرا موجها للأطفال، حول مجموعة من الحيوانات تجمعهم مواقف طريفة، وذلك من خلال ريشات مبدعة تصنع حوارًا مع روح وعقل الطفل وتنقل إليه رسائل غير مباشرة تجعله يشعر بالسعادة والرضا وهو يتلقاها.. تؤثر في وجدانه وتلهمه وتقدم له لوحات بصرية تجعله يحب الفن.

المعرض مفتوح يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، ومن الساعة الثامنة والنصف مساءاً وحتى الحادية عشر والنصف مساءً، عدا يوم الجمعة، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 9 إبريل 2022.

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