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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب طائرة الأهلي يعتذر للجماهير عقب الهزيمة في نصف نهائي دوري النخبة

فريق طائرة الأهلي
فريق طائرة الأهلي

وجه محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق طائرة الأهلي، رسالة اعتذار لجماهير الفريق عقب الهزيمة أمام الزمالك في نصف نهائي دوري النخبة. 

وكتب محمد مصيلحي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "من حقكم تزعلوا جدا.. حقكم عليا أنا.. اللعيبة كلهم عملوا اللي عليهم.. أجدع لعيبة والله العظيم.. راضي بكل كلمة نقد.. راضي بما قسمه الله لي والحمد لله دائما وأبدا".

وتأهل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أشرف رشاد، لنهائي دوري النخبة للموسم الحالي 2021 - 2022، عقب تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة 3 - 2، في إطار المباراة الفاصلة بين الفريقين بنصف نهائي البطولة.

وشهدت المباراة حماسا وندية كبيرة بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “24 - 26، 25 - 21، 26 - 24، 24 - 26، 20 - 18”.

ليتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 1، عقب فوزه في اللقاءين الأول والثالث، علمًا أن الأهلي فاز بالمباراة الثانية، وهو ما يؤهل أبناء القلعة البيضاء للصعود للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في النهائي مع نادي الاتحاد السكندري والذي تغلب على نظيره طلائع الجيش بمباراتين للا شيء.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي المقاولون العرب.

 

الاتحاد السكندري الكرة الطائرة الزمالك الأهلى نادي الاتحاد السكندري طلائع الجيش محمد مصيلحي

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