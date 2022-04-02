أول أيام رمضان.. تسرع ستيني يُنهي حياته أسفل عجلات قطار "أسوان- القاهرة" بسوهاج

لقي صاحب محل أدوات كهربائية، في العقد السابع من العمر، مصرعه أسفل عجلات قطار "اسوان- القاهرة"، أثناء قيادته دراجة بخارية، وعبوره شريط السكة الحديدية، بمزلقان المنشاة البحري، جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بمصرع ستيني أسفل عجلات قطار "أسوان- القاهرة"، أثناء عبوره مزلقان المنشاة البحري، مُستقلاً دراجته البخارية، بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو "محمد. م. ع - 65 عامًا - صاحب محل أداوت كهربائية - ويقيم بندر المنشاة"؛ إثر اصطدام قطار "أسوان- القاهرة" به، أثناء مروره المزلقان.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.