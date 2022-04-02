ضبط متهم بسرقة حقيبة أموال من مواطن بالمقطم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) بأنه حال تواجده بدائرة القسم، ترك سهواً حقيبته وبداخلها مبلغ مالى أعلى سطح السيارة ملكه ولدى عودته اكتشف سرقتها وبداخلها مبلغ مالى ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة"، أثناء سيره بمحل البلاغ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى المستولى عليه.

وبإستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.