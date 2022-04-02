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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: الرئيس السيسي أعلن دعمه لاستكمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يلتقي الأنبا يؤانس أسقف أسيوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأنبا يوأنس أسقف ايبارشية أسيوط وساحل سليم والبدارى وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومناقشة استكمال مجهودات تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط وتفعيل دور المؤسسات الدينية بالمحافظة فى المشاركة فى برامج التنمية المستدامة تنفيذا لخطة الدولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتنمية قطاع السياحة فى مصر وتنمية الصعيد.

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وأكد محافظ أسيوط ـ خلال اللقاء ـ على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030 ، وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصرى وتحقيق التنمية الشاملة، مشيداً بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتى حظيت أسيوط بمحطتين منها هما دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.


كما أشاد محافظ أسيوط بما تقدمه كنائس أسيوط بمختلف طوائفها من جهود ومشاركة مجتمعية في العديد من القطاعات بالمحافظة خاصة الصحة والتعليم ومحو الأمية وقطاع السياحة والتنمية والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تنفذه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والتي تضم بمحافظة أسيوط (دير السيدة العذراء بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية) وذلك نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة.


وعبر الأنبا يوأنس عن خالص تقديره لجهود ومبادرات محافظ أسيوط فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية نظراً للاهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتى تقام بها الاحتفالات الدينية التى تجذب المصريين مسلمين وأقباط ومختلف السياح من جميع أنحاء العالم، معلناً دعمه الكامل للمشاركة فى برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

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