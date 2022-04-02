ليدز يتعادل مع ساوثهامبتون.. وولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق ليدز يونايتد مع ساوثهامبتون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

افتتح هاريسون التسجيل لـ ليدز يونايتد في الدقيقة 29 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها رافينيا من الجهة اليمنى بعد مجهود فردي رائع.

وسجل وارد براوس هدف التعادل لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 49 من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان في الشباك.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ساوثهامبتون للنقطة 36 في المركز الحادي عشر، ورصيد ليدز يونايتد للنقطة 30 في المركز السادس عشر.

وفي نفس الجولة، فاز فريق ولفرهامبتون على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، فيما خيم التعادل السلبي على أحداث مباراة برايتون ونورويتش سيتي.