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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

اللهم تقبل صيامنا

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم بخير..

بدأ أول أيام شهر رمضان المبارك..

شهر الخير والبركة والمغفرة والرحمة  ..
ومع بداية الشهر الكريم؛ أدعو الله أن تصفو فيه النفوس، وتسمو أخلاقنا، وأن تجعلنا ممن يصدقون في أقوالهم، وأن ترقق قلوبنا، وتطهر أعمالنا، وتزيد من أرزاقنا، وتُمحى ذنوبنا، وتفرج عنا  كروبنا، وتزيل همومنا.
اللهم في هذا الشهر المبارك اجعلنا ممن كتبت لهم الرحمة والمغفرة، اللهم باعد بيننا وبين الكسل والنوم صباحًا والسهر مع المسلسلات والدراما ليلا، فقد استعدت كل القنوات وجهزت برامجها المختلفة ومسلسلاتها التي تجذب وتشد انتباه الجميع..

وعلينا أن نقضي واجباتنا الرمضانية من صيام وقيام وقراءة القرآن.. لا أنكر متابعة الدراما والمسلسلات.. ولكن علينا الاختيار حتى لا يضيع الشهر، فأيامه تجري مُسرعة، وما إن يبدأ حتى ينتهي ..

يارب في شهرك العظيم أكرمنا واجعلنا ممن يسدون حاجات الناس.. اللهم كن في عون الفقير حتى يجد قوت يومه.. وكن بجانب كل محروم حتى يجد ما حرم منه، ورقق قلوب الاغنياء علي كل محتاج وفقير وكن في عون كل عبد حتى يكون في عون أخيه.

الحمد لله علي نعمه المودة ببلدي مصر، اجد فيها ما لم أجده في بلد آخر من تعاون وتكاتف.. شنط
رمضانية تمسح دموع الفقير وتسد رمق المحتاج وابن السبيل.. موائد رمضان ممتدة ترحب وتفتح ذراعيها لكل عابر وتقدم الطعام للصائمين احتسابا لوجه الله.

اللهم احفظ شبابنا واطفالنا الذين يتواجدون على الطرق وفي الشوارع وإشارات المرور، وقت الإفطار لتقديم المياه والعصير والبلح لإفطار الصائمين.

يارب ابعد عنا شر الحرب والدمار وشر الغلاء والوباء الذي أصبح يحيط بالجميع.. يارب ارفع عنا البلاء وشبح كورونا اللعين.. واجعل من بلدنا بلد الأمن والعافية والسلام والحب والنماء ، اللهم وفق رئيسنا عبدالفتاح السيسي إلى مافيه خير البلاد والعباد واجعل سعيه مشكورًا وذنبه مغفورًا بقدر ما قدم لبلدي ووقوفه بجانب كل محتاج وكل المشروعات التي أقامها تحفظ كرامة كل مصري من تكافل وحياة كريمة  وفرصة وقضائه علي العشوائيات واستبدالها بمساكن تليق بآدمية وإنسانية المصريين، اللهم في هذا الشهر الكريم اجعل كل أعمالنا مقبولة طالما هى حبٌ وطاعة لوجهك الكريم..

وارزقنا فضل ليلة القدر، واجعلنا ممن يصومون صومًا صحيحًا لا رياء ولا نفاق ولا كسل اللهم اعط كل منفق في سبيلك خلفًا فى السر أو فى العلن وافتح لكل سائل وكل محتاج أبواب رحمتك وفضلك واغننا بحلالك عن حرامك وارزقنا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين.

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