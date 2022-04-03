مسلسل توبة الحلقة 1.. صبا مبارك تواجه الطامعين في تجارة والدها

تقدم الفنانة الأردنية صبا مبارك في مسلسل "توبة دور فتاة شعبية تواجه وحدها الطامعين في تجارة والدها، وبمشهدها الأول في المسلسل تقود صبا سيارة نقل محملة بالبضاعة وتطيح بمن يحاولون منعها من الوصول لمتجرها.



المسلسل الذي يقدم دراما شعبية بين الأحياء التجارية الشرسة في القاهرة وبورسعيد، يظهر فيه النجم عمرو سعد في شخصية "توبة" بسلسلة إفيهات وقافيات متتالية كابن بلد شهم ومرح، وهو ما تعتمد عليه أيضاً صبا في شخصية إحسان بإفيهات خلال مواجهاتها مع المنافسين، فبعد اكتشاف سرقة مخزن تجارتها تتوجه إلى طرزان (محمد لطفي) الذي تعرف أنه وراء السرقة، وبينما يحاول هو استمالتها، تهدده بعبارة قوية: اللي نكش وندب يستحمل قلة الأدب.

في المسلسل تقدم صبا دور إحسان مطاوع، حبيبة توبة الأولى قبل أن يهرب إلى بورسعيد، وخلال هروبه يسقط والدها مريضاً، فتتولى إدارة تجارته في قطع غيار السيارات، وتواجه مطامع طرزان الذي اشترك مع توبة سابقاً في أعمال سرقة عنيفة، وبينما يصر الجميع على أن والدها لن ينجو من الغيبوبة التي سقط بها، تصر هي على الحفاظ على حياته رغم سوء حالتها المادية، مع رفض شقيقها وزوجة والدها.

وفي الحلقات التالية سيتشعل الصراع بين توبة وأعدائه في بورسعيد من ناحية، ومع ماضيه في القاهرة، من خلال إحسان حبيبته القديمة، وطرزان الذي يسعى لإعادته للأعمال غير المشروعة، وشقيقه إبراهيم الذي خرج من السجن ويحركه الحقد والغضب تجاه الجميع.

مسلسل توبة من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

وتشارك صبا أيضاً في مسلسل سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة. مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا. يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، وأحمد داوود، وتارا عماد، وريم مصطفى. والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.