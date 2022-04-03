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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللعب على التعادل خسارة.. «ميدو» يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

ميدو
ميدو

وجّه أحمد حسام ميدو تحذيراً خاصاً لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الأهلي والهلال خطيرة، ولابد من أن يضغط الأهلي على الهلال السوداني مبكرا، ليحسم اللقاء بشكل مبكر". 
وأضاف: "لابد أن يلعب الأهلي على المكسب ضد الهلال وكأن التعادل سيجعله خارج البطولة، حتى إذا لم يتحقق الفوز، يتحقق الهدف الثاني وهو التعادل". 
وتابع: "رسالة موسيماني للاعبي الأهلي تكمن في تحذيره عدم لعب فريقه على التعادل، إذا لعب الأهلي على التعادل سيخسر". 
وختم حديثه قائلا: "الأهلي فرصته أقوى ولكن لابد أن يحسم الأمور مبكرا ضد الهلال فالمباراة لن تكون سهلة"

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اللعب على التعادل خسارة.. «ميدو» يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

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