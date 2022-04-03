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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 3 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم لعل أبرزها المواجهة المصيرية بين الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا الي جانب مواجهة المصري البورسعيدي مع مازيمبي في كأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي X الهلال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الرجاء المغرب X وفاق سطيف – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

مازيمبي X المصري البورسعيدي  – الساعة 3 عصرا  

القطن الكاميرونى X أوثو دويو – الساعة 3 عصرا

اورلاندو بيراتس X الاتحاد الليبي – الساعة 5 مساء      

رويال ليبوباردس X شبيبة الساورة – الساعة 5 مساء

نهضة بركان X أسيك ميموزا – الساعة 9 مساء

سيمبا  X الحرس الوطنى – الساعة 9 مساء

بيراميدزX زاناكو – الساعة 10 مساء

الصفاقسي X الأهلي طرابلس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام يونايتد X إيفرتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

أتلتيك بيلباو X إلتشي – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD                    

ريال بيتيس X أوساسونا – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD            

غرناطة X رايو فاليكانو – الساعة 6:30 مساء beIN Sports 1 HD                

فالنسيا X قادش – الساعة 6:30 مساء          

برشلونة X إشبيلية – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  

فيورنتينا X   إمبولي – الساعة 12:30 ظهرا

أتلانتا X نابولي – الساعة 3 عصرا    

أودينيزي X كالياري – الساعة 3 عصرا              

سامبدوريا X روما – الساعة 6 مساء          

يوفنتوس X انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني  

أوجسبورج  X فولفسبورج – الساعة 3:30 عصرا        

بوروسيا مونشنجلادباخ  X ماينز 05 – الساعة 5:30 مساء              

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

ستراسبورج X لانس – الساعة 1 ظهرا                  

تروا X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا                          

ميتز X موناكو – الساعة 3 عصرا                      

مونبلييه X ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا              

كليرمون فوت X نانت – الساعة 3 عصرا                      

ليون X أنجيه – الساعة 5 مساء                    

باريس سان جيرمان X لوريان – الساعة 8:45 مساء


 

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