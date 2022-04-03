من كواليس "راجعين يا هوي".. شاهد أحدث ظهور لـ خالد النبوي

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره و متابعيه صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصورة من كواليس تصوير مسلسله “راجعين يا هوى”، مما نال اعجاب متابعيه.

ويشارك الممثل الشاب نور النبوي بشخصية طارق مغني الراب ، ضمن أحداث المسلسل الاجتماعي راجعين يا هوى، أمام النجمين خالد النبوي ونور اللبنانية، والذي يُعرض حالياً على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، وكذلك على منصة Watch It.



تمثل شخصية طارق قطاعاً كبيراً من الشباب حديثي التخرج، وما يخوضونه من محاولات للبحث عن الذات، وعن الطرق المناسبة لتحقيقها بعيداً عن سلطة الأهل، ومن بين هذه الطرق التي يسلكها طارق، هي محاولة اكتشافه لنفسه كمغني راب، خاصة وأنه يتملك من الصفات الجذابة التي تؤهله لذلك، وتساعده على إثارة إعجاب جمهور الأندرجراوند، فهو وسيم وخفيف الظل ويمتلك إمكانيات صوتية لا بأس بها. وهو ما يبرع نور النبوي في تجسيده بكل تلقائية وسلاسة.