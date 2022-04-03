مياه سوهاج توعى طلاب 50 مدرسة بأهمية ترشيد الاستهلاك

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة استهدفت خلال الفصل الدراسي الاول من العام الجاري طلاب 50 مدرسة تتنوعت ما بين رياض اطفال وابتدائية واعدادية وثانوية بجميع المراكز والقرى الجارى بها تنفيذ مشروعات صرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة لتعريف الطلاب بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكذلك لتوعيتهم باهمية الحفاظ على تلك الاستثمارات.



واشارت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه يتم تنفيذ انشطة توعية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.

