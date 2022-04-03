البورصة الأردنية تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.58 في المئة، ليصل مؤشرها إلى مستوى 2215.09 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الأردنية 4.8 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2101 صفقة.

البورصة الأردنية

تأسست بورصة عمان في 11 مارس 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة الأردنية .

وفي 20 فبراير 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعتبر شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان.

وتدار شركة بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الهيئة العامة ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.

تهدف شركة بورصة عمان الى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وادارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالاسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة.