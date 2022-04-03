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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمير كرارة: علاقتي قوية بشقيقي أحمد ولا أقف أمام مسيرته الفنية.. فيديو

أمير كرارة
أمير كرارة

أكد النجم أمير كرارة، أن فراق والده ووالدته أمر صعب عليه للغاية وتغيرت شكل الحياة بالنسبة له بعد رحيلهما، قائلا: "فراق أبويا صعب قوي والحياة مع أبويا كانت حاجة تانية خالص وغير، وموت والدي وأمي صعب بس موت والدي كان شديد قوي وصدمة كبيرة قوي وكسرت ضهر قوي".

وأشار النجم أمير كراره، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن علاقته قوية بشقيقه احمد ولا يقف أمام مسيرته الفنية، قائلا: "اللي بعمله جدعنه مع أخويا وهو عارف كده كويس وأنا وهو قريبين قوي من بعض وهو شغال كويس وجاله مسلسلات كتير واتمنى أنى أخويا يبقى احسن مني مليون مرة".

وتابع: "أحمد ده علاقتي به قويا وهو أخويا الكبير وحبيب قلبي وفى شغل تاني لنا مع بعض وهو المسئول عنها مش أنا، ولكن في حته التمثيل هو مقتنع أننا منشتغلش مع بعض وعمره ما طلب مني كده وهو راجل فاهم اننا منطلعش مع بعض عشان محدش يقول بيأخذ اخوه معه فى كل حاجة".
 

أمير كرارة مسلسلات رحيل مني والدة صدمة النجم أمير كرارة حبر سري الإعلامية أسما ابراهيم

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