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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرارة: "كنت بطلع أسقف وسط الجمهور بـ50 جنيها بالبرامج في بدايتي".. فيديو

كرارة
كرارة

كشف النجم أمير كرارة، عن أنه يعمل في المجال الفني والإعلامي منذ 20 عاما وكان يشارك في البرامج مقابل 50 جنيه، قائلا: "مفيش حاجة اسمها حظ ولكن في توفيق من عند ربنا، وأنا عملت برامج وكسرت الدنيا في كل قنوات ولكن أنا بحب ابقى فنان محترم واعمل كل حاجة".

وأضاف الفنان أمير كرارة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، "بقالي في الشغلة دي 20 سنة وجربت كل حاجة وبدأت الشغلة دي وبطلع أسقف في البرامج بـ50 جنيه، وكنت بطلع في برامج زي برنامج للإعلامي الكبير عمرو أديب اسمه سواريه وكنت بأخذ 50 جنيه".

واستكمل: "كان عندي بدلة وواحد صاحبي عنده بدلة، وكنا نستبدل البدل مع بعض في الحلقات عشان نأخذ 100 جنيه، وجربت البرامج والسينما والتلفزيون ومشاهد صغيرة جدا وأدوار صامتة، واشتغلت على نفسي وفخور باللي وصلت له".

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