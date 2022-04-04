الشحات: لعبنا من أجل الفوز أمام الهلال وحققنا الهدف

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق لعب على الفوز في ‏مباراة اليوم أمام الهلال السوداني، ونجح في تحقيق هدفه من ‏خلال الفوز بالمباراة وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وأضاف الشحات في تصريحات له عقب المباراة: «الهلال جاء إلى القاهرة من أجل اللعب على ‏فرصة واحدة فقط وهي الفوز من أجل حسم تأهله، وهو ما كان يعلمه الأهلي جيدًا وكان لدى الفريق ‏رغبة في الفوز بالمباراة وعدم اللعب على التعادل».‏

وأكد لاعب الأهلي أن الهدف الذي سجله في مرمى الهلال السوداني هو تكليل لمجهود جميع زملائه ‏في الفريق، لأن الأهم هو الفوز وحسم التأهل وقطع خطوة جديدة في مشوار دوري أبطال إفريقيا.‏



وكان الأهلي قد حقق فوزًا مستحقًّا على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة.