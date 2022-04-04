ختام منتدى ريادة الأعمال النسوية بمشاركة مصرية قوية في البحرين

شهدت الجلسة الختامية لمنتدى النهوض بريادة الأعمال النسوية الذي يقام على هامش النسخة الرابعة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2022 تحت شعار "تواصل العقول.. وخلق المستقبل"، تخريج عدد من رائدات الأعمال العربيات تم تدريبهن على كيفية تطوير واستدامة وتنمية مشروعاتهن.

وأقيم المنتدى الذي نظمه مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا – البحرين التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA)، واتحاد الغرف العربية، بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتم إجراء هذه الدورة التدريبية، التي جاءت بعنوان "تعزيز إبداع المرأة و تمكينها اقتصاديا"، بواسطة مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بمملكة البحرين بالشراكة مع مجلس سيدات أعمال الإمارات برئاسة فريدة قمبر العوضي والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة ريم صيام بمشاركة كل من ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة السويس ودعاء قنديل رئيس المجلس الاقتصادي بالغرفة التجارية بالبحيرة وجيهان ربيع رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة سوهاج والهام عبد العزيز رئيسة المجلس بغرفة الشرقية وشاهندة سرور رئيسة لجنة الاخشاب بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من العضوات من مصر والإمارات.

يُذكر أن ملتقى الاستثمار السنوي 2022 الذي انعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ،شهد مجموعة من الورش والندوات ركزت بشكل كبير على دعم وتعزيز الاستثمار المستدام.

وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن شباب وشابات المنطقة العربية الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 مليون شخص هم عماد مستقبل المنطقة العربية، مشدداً على ضرورة توفير البيئة الملائمة لنجاحهم، لأن نجاهم يعني نجاح الأمة والمجتمعات العربية.

وأشاد الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب الترويج للاستثمار التابع لليونيدو بالدور الذي تلعبه رائدات الأعمال بالدول العربية مؤكدًا أهمية المبادرة التي أطلقتها ريم صيام مؤسس المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الإمارات برئاسة فريدة قمبر تحت رعاية اليونيدو، مشيرًا إلى أن المبادرة بمثابة قناة موثوقة لتشبيك رائدات الأعمال وتقديم الدعم الشامل لهن والحرص على تعريفهن على الأسواق التجارية بالدول لأخري من خلال طرح تجارب حية لسد الفجوة التي تعاني منها من ترغبن في الإستثمار بأسواق تلك الدول.

وقالت ريم صيام، في كلمتها بالجلسة الختامية بمنتدي رواد الاعمال والاستثمار اكسبو ٢٠٢٠، إن المبادرة التي طرحتها على هامش المنتدى سبق وطرحها المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على يونيدو البحرين ومجلس سيدات أعمال الإمارات في إطار متابعة مجلسي سيدات الأعمال بمصر والإمارات لتوصيات المذكرة التي تم تفعيلها بينهما وتنفيذاً لخطة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية ومجلس سيدات أعمال الإمارات لتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال دعم رواد الأعمال، لما له من أثر إيجابي على دفع العجلة الاقتصادية في الدول العربية بقيادة الغرف التجارية.

وأوضحت ريم صيام، أن مبادرتها تستهدف ترسيخ مكانة المرأة العربية كرائدة أعمال مبدعة ومستثمرة من خلال سلسلة من ورش العمل والبرامج الجديدة المعدة من قبل يونيدو البحرين لتعزيز الإستثمار في الإقتصاد البرتقالي والاقتصاد البنفسجي لتحقيق التنمية المستدامة.