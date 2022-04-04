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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان مساحة ورخصة مبانٍ .. مستندات تسجيل الشقق والمنازل بالشهر العقاري

الشهر العقاري
الشهر العقاري

حدد قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، 6 مستندات لتسجيل الشقق والعقارات، وجاءت هذه المستندات كالتالي:

مستندات التسجيل بالشهر العقاري

1- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.

3- البيانات الدالة على شخصية كل طرف.

4- السند القانوني لطلب التسجيل.

5- بيان رفع مساحي من (إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات).

6- رخصة مباني للعقار محل الطلب إذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992، أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ.

قانون الشهر العقاري الجديد..العدل تكشف خطوات التسجيل الورقي والإلكتروني.. والمدة المحددة والإجراءات

عمليات التسجيل للمنازل والأراضي .. 5 تسهيلات يقدمها قانون الشهر العقاري الجديد

وأكدت وزارة العدل، أن الشهر العقاري ينظمه قانونان، الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهني، والثاني هو المنظم للجانب الإداري لموظفي الشهر العقاري وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.

وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.

الشهر العقاري وزارة العدل قانون الشهر العقاري الجهاز المركزي وزارة التخطيط

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