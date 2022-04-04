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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية بالطب البيطري في جامعة المنصورة

صورة من الندوة
صورة من الندوة

 نظمت كلية الطب البيطري  ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية وأثارها السلبية علي الثروة الحيوانية والأمن الغذائي بعنوان " تأثير التغيرات المناخية علي إنتشار الأمراض الحيوانية وأثارها السلبية علي الثروة الحيوانية والأمن الغذائي" تحت رعاية  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة،  الدكتور محمود المليجي  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عطية البيومي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أشرف طارق حافظ  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و ريادة كل من الدكتور  مها عبده العشماوي- عميد كلية الطب البيطري و الدكتور  صبري الخضري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد جبر السيد جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورإنجي فكري ريشة  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و إشراف  الدكتور مسعد سلامة مندور- وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث ومنسق الجامعة لتنفيذ فعاليات التغيرات المناخية و الدكتور فاطمة مصطفي عبدالحميد إبراهيم  منسق كلية الطب البيطري لتنظيم فعاليات التغيرات المناخية.
و حاضر فيها كل من  الدكتور محمد جبر السيد جبر - أستاذ الأدوية ووكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئةو الدكتور فاطمة الزهراء عبدالحميد الجوهري- أستاذ صحة الحيوان ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

وقدم  الدكتورمحمد جبر السيد جبر رؤية عامة عن الثروة الحيوانية في مصر وكذلك سوق الدواء الذي يخدم هذا المجال وقد ناقش تأثير التغيرات المناخية السلبية علي الثروة الحيوانية والأغذية ذات الأصل الحيواني ،حيث أكد علي أن معظم المشاكل المرضية الناجمه عن ذلك تؤدي إلي خسائر إقتصادية هائلة وتشكل تحديا إضافيا علي الأمن الغذائي . وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء عبدالحميد الجوهري العلاقة بين التغيرات المناخية ومعدل إنتشار الأمراض الحيوانية حيث أشارت إلي التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ علي مدار العقود الماضية علي كل من صحة الحيوان والبيئة وماله من إرتباط مباشر بمعدلات إنتشار الأمراض الوبائية في الفترات الأخيرة. وفي الختام أوصت الندوة بتقديم بعض الحلول التي يمكن تطبيقها لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي الثروة الحيوانية والحد من إنتشار الأمراض الوبائية، كما أفادت بضرورة مواصلة إجراء البحوث العلمية من أجل وضع مبادئ وآليات تساعد علي الوصول إلي الحلول المثلي لهذه الظاهرة

الطب البيطري المنصورة ندوة جامعة المنصورة نائب رئيس كلية الطب البيطري

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