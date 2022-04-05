وزيرة التضامن: نعمل على وجود قانون يعفي المسنين من رسوم وسائل المواصلات..فيديو

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه أواخر عام 2020 بالتعاون مع مجلس الوزراء اقترحنا أن يعفى المسنين، من رسوم وسائل المواصلات، وانتهينا من إعداد أول قانون للمسنين، واقتربنا من الانتهاء منه بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ.

وأضافت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن 10.7 مليون مواطن ومواطنة، المستفيدين من منظومة المعاشات، إضافة إلى زيادة في التأمينات والمعاشات بالرغم من الظروف الصعبة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه نتوسع في منظومة “كبار بلا مأوى”، وهي منظومة تعمل على حماية المسنين الذين يعانون من مرض نفسي، ويعانون من مشاكل حادة، ونعمل على رعاية المسنين في منازلهم.

وأشارت إلى أنه نعمل على تقديم الدعم للأيتام، مؤكدا أن الرئيس السيسي وافق على تنظيم الدعم للأيتام من خلال توفير الدعم سواء بعمل أو رعاية، ودعم نفسي، مؤكدة أنه نطرح 800 شقة للأيتام.