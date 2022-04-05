عرض رمضان.. اشتر آيفون XS Max بـ 6000 جنيه

تعطيك دوماً هواتف آيفون التصميم المبهر والأداء المميز، خاصة مع فئة الـ X التى قدمت شاشات كاملة، ومن أبرزها يأتى هاتف آيفون XS Max، الذى يقدم حجم شاشة كبير و بطارية طويلة العمر، بينما يعيبه فقط سعره المرتفع كعادة منتجات آبل، مع هذا العرض تستطيع شراء نسختك بأقل سعر.

وفقا لموقع تك رادار التقنى، يمكنك الحصول على نسخة مجددة من هاتف iphone xs max الرائد سعة 64 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 330 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 6000 جنيه مصري.



يذكر أن هاتف Apple iphone xs max صدر فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، يمتلك شاشة قياس 6.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 3174 ميللى أمبير.



يقدم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone xs max متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 15.



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