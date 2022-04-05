أعضاء بالكونجرس يطالبون إيلون ماسك بإعادة حساب ترامب بتويتر

طالب أعضاء جمهوريون في الكونجرس الأمريكي من الملياردير إيلون ماسك، بإعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر.

وجاء الطلب من ماسك عقب تمكنه من السيطرة على أكبر حصة في منصة تويتر.



استحوذ أغنى رجل في العالم "إيلون ماسك" على حصة 9.2٪ من تويتر Twitter Inc، وذلك بعد أسبوع من التلميح إلى خطط لتغيير منصةالتواصل الاجتماعي.



وقد ارتفعت أسهم تويتر بنحو 26٪ في تعاملات، بعد بيان تنظيمي أمس الاثنين بشأن شراء ماسك الحصة، بحسب ما نشرت"بلومبرج".

وكان ماسك البالغ من العمر 50 عاما، قد قام باستطلاع آراء أكثر من 80 مليون متابع له على تويتر الشهر الماضي ، وسألهم عما إذا كانت الشركة تلتزم بمبادئ حرية التعبير.

