جهاز رقابي: التحفظ على عينات من شيكولاتة الخشخاش وإرسالها إلى معامل الصحة

كشف مصدر حكومي عن شن حملات كبيرة مساء أمس على عدد من المتاجر والمولات لضبط والتحقق من ما تم إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نوع شيكولاتة مستورد في الأسواق يدخل ضمن مكوناته نسبة من بذور نبات الخشخاش.

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي لـ صدى البلد أنه جرى سحب عينات من النوع الذي تم رصده والتحفظ عليه لاستكمال إجراءات الفحص في معامل وزارة الصحة والوقوف على مدى تأثير الشيكولاتة على من يتناولها وإن كانت بالفعل تترك أثر المخدر على الجسم أو تسبب الإدمان.

وتابع أن معامل وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المعنية بفحص العينات المتحفظ عليها وإصدار تقرير بمدى تأثيرها على المستهلك المصري .. ووفقا من التقرير سيتم اتخاذ ما يلزم بشأن سحبها من الأسواق حال التأكد من تأثيرها الضار.

كان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق نشر صورا ومقطع فيديو عن وجود نوع شيكولاتة مستورد في الأسواق يدخل في مكوناته نسبة من بذور نبات الخشخاش المكون الرئيسى لمخدر الحشيش.