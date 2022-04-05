انطلاق فعاليات ليالي رمضان بثقافة بني سويف

انطلقت أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وفي إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بشهر رمضان المبارك.

وقدم قصر ثقافة شرق النيل ابتهالات دينية لفضيلة للشيخين عبد الله بدران، وأحمد أحمد أنور، تلاها محاضرة عن "الترابط الاجتماعي في رمضان" ‏حاضرها د. محمد سعد وفضيلة الشيخ ممدوح وحيد تحدثا خلالها عن فضل الشهر الكريم في التواصل الاجتماعي، بجانب أمسية شعرية لشعراء نادي الأدب ببني سويف وإلقاء بعض القصائد للشاعرين سيد المناعي وآيه عبد الهادي، مع عرض الأراجوز، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية تدريب الفنان وائل عيد، واختتمت الليلة بالمسحراتي للفنان محمد احمد، قدم فقرات الليلة الشاعر شريف صلاح.



نظم الفرع فاعليات المقهى الثقافي بمكتبة سمسطا والتي قدمت محاضرة بعنوان "التسامح والترابط الاجتماعي" حاضرها محمد أحمد حسن، والذي تحدث عن فضل التسامح في رقي النفس البشرية، تلاها أمسية شعرية للشاعر محمد سيد عبد العظيم وقصيده بعنوان "رمضان اقبل"، ثم فقرات للموهوبين، أحمد محمد عبد الستار وعزف منفرد بيت بوكس، كريم محمد غناء، محروس محمد ألقاء إسراء عاطف، شيرين محمد تمثيل، وفي الختام أقيمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة .

أقامت مكتبة أبوصير الملق قافلة ثقافية بمدرسة المعصرة الحديثة بأبو صير الملق بدأت بعرض فقرة للمواهب جنة أسامة مرجان ابتهالات محمد فارس، وإلقاء شعر، حبيبة معوض، حنين سيد غناء، وفي مجال التمثيل ، روان نزية، فاطمة كمال، ايه رمضان، فاطمة رجب، تلاها مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، أعقبها ورشة رسم عن زينة رمضان إشراف إيمان محمد، واختتمت بمحاضرة ألقاها ياسين عبد العال بعنوان "بكرة أحلى" تناولت المبادرات الرئاسیة وأبرزها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف التي تعد أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث.

كما نفذت المكتبة ورشة حكي عن "رمضان زمان" تناولت الأجواء الرمضانية قديما من عادات ومظاهر الاحتفال بشهر رمضان، بينما قدمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة بني سويف عرض مسرح عرائس قفازات، كما ناقش يت ثقافة ابو سليم كتاب علوم جاء بها القرآن "القلب"، ونفذت مكتبة الحي الثاني شرق النيل ورشة فنون تشكيلية عن فوانيس رمضان.