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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال ثالث أيام رمضان.. تحرير 75 محضرًا تموينيًا بسوهاج

صدى البلد

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بأنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال ثالث أيام شهر رمضان الكريم.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم تحرير 75 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال ثالث أيام شهر رمضان الكريم، تنوعت بين:"نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

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وجاء بيانهم كالأتي:

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج التموين حملة محضر رمضان

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