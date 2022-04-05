بتكلفة 179 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بالمحافظة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الرصف بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، بمحافظة الفيوم، ضمن خطة العام المالي 2021/2022، والمعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال بالمعدلات المقررة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس محمد مصطفى مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة، وممثلين عن الشركات المنفذة للأعمال.

استمع المحافظ خلال الاجتماع من مسئولي الهيئة العامة للطرق، لمعدلات تنفيذ كل مشروع من المشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة ضمن خطة العام المالي الحالي والبالغ عددها 74 مشروعاً بإجمالي تكلفة 179 مليون جنيه، ومعوقات التنفيذ بكل مشروع، والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي هذه المعوقات، كما تم خلال الاجتماع تحديد موعد نهائي لتسليم كل مشروع من المشروعات.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الجديدة لنهو المشروعات، وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال أولاً بأول.

ووجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة المساعد، بعقد اجتماع تنسيقي مع مسئولي الهيئة العامة للطرق، ورؤساء مجالس المدن، ومدير التخطيط، لمراجعة مشروعات الرصف التي تم استبدالها بمشروعات جديدة في جميع المراكز، ونسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجديدة.

كما وجه المحافظ، مسئولي الهيئة العامة للطرق، بإرسال تقرير أسبوعي بآخر مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ بمشروعات الرصف التي تشرف على تنفيذها الهيئة.

وناقش الاجتماع خطة تنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع بنطاق المحافظة، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، التي يمر بها مسار القطار "طامية – الفيوم – اطسا" بأهمية التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والجهات ذات الصلة، لتذليل جميع المعوقات أمام تنفيذ هذا المشروع القومي.

ويبلغ طول مسار القطار الكهربائي السريع 1000 كيلو متر من مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة حتى مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، منها حوالي 87 كيلو متر بنطاق محافظة الفيوم، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، وتصل السرعة التصميمية للقطار إلى 250 كيلو متر في الساعة.