بالصور.. آخر تحديثات العمل في مونوريل السادس من أكتوبر

رصدت كاميرا “صدي البلد”، صباح اليوم الثلاثاء، آخر التطورات المقامة في مونوريل السادس من أكتوبر.

وظهر في الصور العمل بشكل متتالي لسرعة الإنتهاء من المونوريل.

يذكر كشفت وزارة النقل عن آخر صور لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل ( السادس من أكتوبر).

ويربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ويبلغ طوله 42 كم ويشمل عدد 13 محطة.

كما يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 اكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية وكذلك سيتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع القطار الكهربائي السريع (العلمين – العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

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