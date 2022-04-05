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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يعلن إعادة طرح بعض وحدات الإسكان الاجتماعي

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعادة طرح بعض وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل ببعض مراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري.

وأوضح أن المبادرة تهدف لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في المحافظة ، وفقاً لرؤية مصر 2030 وتوفير حلول عاجلة لمشاكل الإسكان والسيطرة على إرتفاع أسعار الأراضى والعقارات فضلاً عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة.

وأشار المحافظ إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين وهو ما يظهر جلياً في الجهود المبذولة والخطوات الجادة لإستكمال مشروعات التنمية والنهوض بمشروعات البنية التحتية والتوسع فى مشروعات الاسكان. 

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من جانبه أوضح عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بأسيوط انه تم الاعلان عن اعادة طرح بعض الوحدات السكينة الزائدة عن حد الطلب وشاغرة وغير المباعة بمراكز (ديروط ، منفلوط ، البداري ، أبنوب ، أبوتيج ، ساحل سليم ، الفتح ، منقباد) تبلغ مساحتها 90م2 كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم بحيث لا يقل سن المتقدم عن 21سنة في تاريخ نهاية الإعلان يوم 1 مايو الم قبل.

وأضاف أنه على من يرغب بالحجز التوجه لمقر مديرية الاسكان بموقعها الكائن بشارع الهلالي بحى شرق لسحب نموذج التقدم ومعرفة المصروفات والرسوم الإدارية المبينة بالجدول المرفق أو ومعرفة باقي الاجراءات الخاصة بالتقديم ولمزيد من الاستفسار التواصل مع مديرية الاسكان.

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