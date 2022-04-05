محافظ الغربية يشكل لجانا لمواجهة ظاهرة الحمير المذبوحة في مصرف شوبر.. صور

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام المحافظة بضرورة التنسيق بين روءساء الوحدات المحلية القروية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري لمواجهه ظاهرة العثور علي حمير مذبوحة بنطاق مصرف شوبر التابع لقرية محلة مرحوم بمركز طنطا .



وكشف الدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري بالغربية أن جلود الحمير تحوي مادة " الجيلاتين" التي تدخل في صناعة الحلويات فضلا عن احتوائها على مادة "الكولاجين" التي تستخدم في صناعة المستحضرات التجميلية المعالجة لتجاعيد الوجه والجسم.

وأشار "أنور" إلى أن انتشار جرائم ذبح الحمير في الغربية وسلخ جلودها يرجع إلى بيع الجلود التي تستوردها دول مثل الصين بأسعار باهظة بسبب دخول الجلود في العديد من الصناعات.

وأشار مدير الطب البيطري بالغربية أن الجهة الوحيدة المصرح لها رسميا بذبح الحمير في مصر هي حديقة الحيوان والتي تستخدم هذا النوع من اللحوم كغذاء للحيوانات المفترسة.

يأتي ذلك عقب العثور على الحمير المذبوحة بجوار مصرف امتداد شوبر في المنطقة الواقعة بين قريتي محلة مرحوم وكفر الحما التابعتين لمركز طنطا ما تسبب في حالة من الفزع بين الأهالي مطالبين بالتحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على من قام بإلقاء أكثر من 22 من الحمير في المصرف.



وتضرر أهالي قري محلة مرحوم وشوبر من تكرار وجود كميات كبيرة من الحمير النافقة والمسلوخ جلدها متراكمة بكمية كبيرة على جسر المصرف الأمر الذي دفع الأهالي إلي إبلاغ مسئولي هيئة الصرف التابعة لوزارة الري والوحدة المحلية بقرية محلة مرحوم حتى لايحدث تلوث للمياه وانسداد للسحارات بها الأمر الذي دفع هندسة صرف طنطا التابعة لإدارة الصرف بالغربية للتحرك ودفع المهندسين بها للتخلص منها بالحرق والدفن على جانبي المصرف .

وكشف الاهالي أن بعض تجار الجلود يلجأون الي ذبح الحمير للاستيلاء على جلودها عن طريق السلخ لبيعها لبعض المتعهدين الا انهم يقومون بترك جثثها دون التخلص الأمن منها.

وباشر مسئولوا الهندسة صرف طنطا التابعة للإدارة العامة لصرف الغربية برئاسة المهندسة نورا رشاد بإعدام 22 حمارا عثر عليهم نافقين ومسلوخين من جلودها علي جسر مصرف امتداد شوبر والتى تم ضبطها .

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