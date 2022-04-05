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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ترقيات تويوتا جي آر كورولا متاحة لبقية الموديلات قريبا

تويوتا جي آر كورولا
تويوتا جي آر كورولا

تخطط شركة  تويوتا  أن تكون لغة التصميم والتكنولوجيا الحديثة المتضمنة في طراز جي آر كورولا موديل 2023 متاحة بالنسبة للطرازات الأخرى.

 

وفقا لموقع "موتور ترند" تختلف تويوتا GR  كورولا عن  كورولا  القياسية  من الناحية المرئية والتقنيات الحديثة، تجد الرفارف الكبيرة البارزة بوضوح ، والشبكة الهوائية الضخمة ، وغطاء المحرك المقبب ، وإعداد أنابيب العادم ثلاثية المنافذ وهي كلها ميزات تم تضمينها في تويوتا كورولا GR لا تمتلكها كورولا العادية حاليًا أو تقدمها كخيار متاح للعملاء إلى جانب ترقيات الأداء الأخرى في المستويات المختلفة.

 

ومن الميزات الأخرى في  تويوتا جي آر كورولا، نظام المعلومات والترفيه الجديد تمامًا ، وعجلة القيادة ذات التصميم الفريد، وإصدار جديد من نظام الأمان. 

 

كل  المكونات الجديدة في كورولا جي آر 2023 جعلت كل التكهنات تقول أن تويوتا تقدم كل هذه التقنيات عالية الأداء لتكون متوفرة في نهاية المطاف لبقية عائلة كورولا، سواء سيدان أو هاتشباك.

 

وأكدت شركة "تويوتا" اليابانية أن إعداد نظام السلامة الجديد سوف يحل محل نظام السلامة القديم الحالي TSS 2.0 الموجود في كورولا القياسية، وأن شاشة المعلومات والترفيه التي تعمل باللمس مقاس 8 بوصة ستكون متاحة في النماذج الأخرى من كورولا مع  تحديث منتصف الدورة وأن كل مميزات طراز "جي آر كورولا" ستكون متوفرة في بقية عائلة كورولا بحلول عام 2023.

 

وأعلنت تويوتا أن شاشة المعلومات والترفيه الجديدة تماما التي ظهرت في أحدث بيك أب من "تويوتا تندرا" ، تجعل  تجربة المستخدم أحدث وأسهل في الاستخدام من نظامها الحالي ، مع خيارات جديدة للتفعيل الصوتي وجودة رؤية أعلى. 

 

وتتضمن شاشة المعلومات والترفيه الجديدة في "جي آر كورولا" إمكانية التحديث عبر الهواء عبر اتصال 4G المدمج مع خاصية تشغيل wifi . ويشمل أيضًا نظام آبل كار بلاي  اللاسلكي القياسي وآندرويد أوتو. 

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