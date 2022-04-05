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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عياد: وجود الله مسألة بديهية لا تحتاج لدليل فكل صنعة لابد لها من صانع

الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

استكمل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد حديثه في برنامجه «نحو فهم سليم» والذي يدور حول بعض القضايا المهمة التي تؤرق المجتمع وتحتاج لتصحيح المفاهيم.

وتابع في الحلقة الرابعة ما يتعلق بظاهرة الإلحاد وخطورتها علي الفرد والمجتمع والتي تهدد بشكل أساسي استقرار الأسرة والمجتمع. 

واستعرض الأمين العام خلال حديثه في هذه الحلقة تعريف الإلحاد وأنه الميل والعدول عن الصواب، موضحًا أن مسألة وجود الله مسألة بديهية لا تحتاج لدليل فكل صنعة لابد لها من صانع، وأن الإنسان مخلوق على فطرة الاعتراف والإقرار بوجود الله.

تابع عيّاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك في حديثه مبينًا أن الإنسان يولد على الفطرة التي خلقه الله عليها، لكن هذه الفطرة قد تجنح عن الحق والصواب بفعل العادة أو الوراثة.

البحوث الإسلامية نظير عي اد نحو فهم سليم القضايا المهمة الإلحاد مسألة وجود الله

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