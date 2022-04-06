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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مأساة الحرب.. أوكرانيات يكتبن بيانات أطفالهن على أجسادهم الصغيرة

صدى البلد

في حالة الحرب التي تعيشها أوكرانيا، لجأت الأمهات الأوكرانيات إلى كتابة تفاصيل الاتصال بأقاربهن على بشرة أطفالهن في حالة قتلهم على أيدي القوات الروسية وحتى يضمنون بقاء أطفالهم على قيد الحياة.

غردت أناستاسيا لاباتينا ، الصحفية في كييف إندبندنت ، بصورة لطفل صغير مع رقم هاتف مكتوب على ظهره بقلم أسود "ماركر"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وتزعم أن الآباء في جميع أنحاء الدولة التي وقعت بها الحرب يفعلون ذلك لضمان رعاية أطفالهم إذا لم ينجوا من قصف القوات الروسية.

وكتبت الصحفية: "الأمهات الأوكرانيات يكتبن اتصالات أسرهن على أجساد أطفالهن في حالة تعرضهم للقتل وذلك لضمان نجاة الأطفال".

فيما قالت المرأة التي نشرت الصورة الأصلية على انستجرام إنها كتبت بيانات أقاربها على ظهر طفلها عندما سمعت انفجارات على بعد كيلومترات فقط.

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كما كتبت تعليق على الصورة :"وقعت على ظهر الطفل في اليوم الأول من الحرب، البيانات ويدي ترتجفان كثيرًا".

وأضافت:"أنت تعرف بالفعل كيف يبدو الأمر عند الاستيقاظ على أصوات الانفجارات القوية التي تصم الآذان والتي يمكن سماعها لعشرات الكيلومترات. كنت أرتجف في الساعات الأولى".

'لقد وكتبت البيانات في حالة حدوث شيء لنا ، وسيقوم أحدهم بإحضارها على أنها ناجية، أو ستفقد  والتي ، وفقًا لمنطقي ، لا يمكن أن تحدث إلا عندما انفصل عني".

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