17 أبريل.. موعد اختبار المتقدمين للحصول على تصريح خطيب مكافأة لخريجي الأزهر



يسرنا أن ننشر أسماء من لهم حق دخول الاختبار المركزي (التحريري) للراغبين في الحصول على تصريح خطيب مكافأة من خريجي الأزهر الشريف العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي.

علمًا بأن جميع من سينجح في هذه المسابقة سيتم اعتماده على بند التحسين.

فعلى السادة الآتية أسماؤهم الحضور بمسجد النور بالعباسية ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ومدون بها الحالة الوظيفية أو إفادة من جهة العمل بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وذلك على النحو التالي:

الأحد 17 / 4 / 2022م:

م - الاسم - المديرية

1. أحمد سعيد أحمد السيد - الإسكندرية

2. أحمد سليم العزب عبد الله - الإسكندرية

3. حمادة إسماعيل علي السيد - الإسكندرية

4. سعد عبد الوهاب حسن ليلة - الإسكندرية

5. صبحي سعيد محمد أحمد - الإسكندرية

6. عبد الرحمن علي متولي أحمد - الإسكندرية

7. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز - الإسكندرية

8. عزمي السيد عبد المطلب علي الرشيدي - الإسكندرية

9. علي جمال علي إبراهيم - الإسكندرية

10. علي خيري محمد علي - الإسكندرية

11. علي محمد إبراهيم علي دراز - الإسكندرية

12. فتحي محمد فتحي محمود - الإسكندرية

13. محمد السيد محمد أبو عيشة - الإسكندرية

14. محمد علي محمد علي حسان - الإسكندرية

15. محمود محمد قطب شتا - الإسكندرية

16. مصطفى سيد أحمد محمد سيد أحمد - الإسكندرية

17. ياسين عبد الرازق علي أبو خزيم - الإسكندرية

18. يوسف محمد يوسف قرطام - الإسكندرية

19. أحمد جمعة عبد الرازق محمد - الإسماعيلية

20. أحمد رضا السيد حسن - الإسماعيلية

21. عصام السيد سليمان عبد المتعال - الإسماعيلية

22. محمد فتحي عبد الهادي السيد - الإسماعيلية

23. محمد محمود محمد رضوان - الإسماعيلية

24. إبراهيم عبد الراضي عبد الدايم عبد العال - أسوان

25. أحمد عبد العال بدري سليمان - أسوان

26. إسلام أحمد عبد النعيم محمد - أسوان

27. البدري حسين أحمد حسن - أسوان

28. جابر سعيد أحمد سليمان - أسوان

29. جمعة عبد العزيز عبد الله علي - أسوان

30. صالح محمد علي يسن - أسوان

31. عبدالكريم محمد محمود حامد - أسوان

32. عمر حسين محمود حسن - أسوان

33. مصطفى عبدالعزيز أحمد حميد - أسوان

34. أحمد سعد طه رزق - أسيوط

35. أحمد عبد اللاه علام سليم - أسيوط

36. أحمد علي محمد علي - أسيوط

37. أسعد حسن محمد عبد العال - أسيوط

38. إسلام محمد حسين علي - أسيوط

39. أسلمة عمر محمود محمد - أسيوط

40. تهامي محمد محمود حسانين - أسيوط

41. جمال محمد سيد يوسف - أسيوط

42. رمضان محمد عباس مصطفى - أسيوط

43. زايد عادل أحمد عبد الرحمن - أسيوط

44. عبد المنعم حسني زغبي بهلول - أسيوط

45. عمرو عبد العظيم أحمد علي - أسيوط

46. محمد جودة عبد الناصر كريم - أسيوط

47. محمد حسن عبد الرحيم سلطان - أسيوط

48. محمد صالح محمد شحاته - أسيوط

49. محمود أحمد محمد أبو العلا - أسيوط

50. محمود محمد عبد العظيم محمد - أسيوط

51. مصطفى أحمد دياب أحمد عمر - أسيوط

52. مصطفى محمد عبد الكريم عبد الرحيم - أسيوط

53. ممدوح جاد الله محمد حسين - أسيوط

54. إبراهيم عبد الكريم أحمد عبد العزيز - الأقصر

55. أحمد الدسوقي يونس سلاَّم - الأقصر

56. أحمد عبد الفراج أحمد محمود - الأقصر

57. أحمد محمد محمود الطيري - الأقصر

58. إسماعيل إبراهيم أبو الحسن أحمد - الأقصر

59. برسي صلاح محمود برسي - الأقصر

60. حسان أحمد الصادق عبد الواحد - الأقصر

61. حسن أحمد محمد أحمد - الأقصر

62. الحسن عبد الكريم محمد محمد - الأقصر

63. خالد أحمد هريدي يوسف - الأقصر

64. رمضان أحمد بدوي محمدين - الأقصر

65. سعد أحمد محمود سعد - الأقصر

66. عبد الله النوبي عبده حسن - الأقصر

67. عصام عبد الرازق علي محمد - الأقصر

68. محمد سمير فتحي عبد العزيز - الأقصر

69. محمد عبد النبي أبا زيد مطر - الأقصر

70. محمد يوسف أحمد عمران - الأقصر

71. محمود السيد أحمد محمد علي - الأقصر

72. محمود سيد محمد أحمد - الأقصر

73. مصطفى عبد الجواد توفيق أحمد - الأقصر

74. مصطفى عبد الوهاب أحمد عبد الرحيم - الأقصر

75. عيد عبد الرءوف محمد سالم - البحر الأحمر

76. محمد أحمد سليمان - البحر الأحمر

77. محمد عمر محمد الصغير يوسف - البحر الأحمر

78. ابراهيم مبروك ابراهيم الجالى - البحيرة

79. أحمد رشاد زين العابدين محمد - البحيرة

80. أحمد صبري أحمد بديوي أبو زيد - البحيرة

81. أحمد ماهر أحمد محمد - البحيرة

82. أسامة عباس محمد عبد الحافظ - البحيرة

83. رأفت على محمد القومة - البحيرة

84. رجب صبري عبد النبي صالح - البحيرة

85. رمضان عبد المنعم عبدالفتاح إبراهيم - البحيرة

86. زكريا مهدي محمد محمد الكومي - البحيرة

87. سعيد رجب سعد الدفراوي - البحيرة

88. سلامة خميس جاد الله ابراهيم - البحيرة

89. سمير عبد الحليم دسوقي عبد العال - البحيرة

90. السيد بدر السيد محمد بدر - البحيرة

91. شعبان عبد المولي حسين حبيب - البحيرة

92. صلاح جابر محمد غريب - البحيرة

93. عبد الرحمن محمود على خفاجة - البحيرة

94. عبد الناصر سعد محمد رمضان - البحيرة

95. عبدالله محمد علي محمد - البحيرة

96. علاء أحمد إسماعيل ابراهيم - البحيرة

97. علاء سعد مسعود عطية - البحيرة

98. عمر محمد عبد العظيم الشرقاوي - البحيرة

99. عمرو محمد عبد الخالق محمد - البحيرة

100. عوض عبد الله محمد حسن - البحيرة

101. عوض منصور عبد الحكيم سفود - البحيرة

102. ماهر منشاوي محمد ريف الله - البحيرة

103. محمد إبراهيم محمد أبو غرارة - البحيرة

104. محمد سعد السيد صقر - البحيرة

105. محمد سعد عبد العزيز عطية - البحيرة

106. محمد علي محمد مبروك - البحيرة

107. محمد فتحي ربيع الحنبوشي - البحيرة

108. محمد محمد عبد السلام حجازي - البحيرة

109. محمد ناجي شوشان قاسم - البحيرة

110. أحمد بدوي عبد الباسط أحمد - بني سويف

111. أسامة خميس إبراهيم علي - بني سويف

112. أشرف عبد العظيم محمد محمد - بني سويف

113. جمال حسين فولي حسين - بني سويف

114. حسن عبد المنعم سيد أحمد علي - بني سويف

115. حسن علي عثمان عمر - بني سويف

116. حمدة عبد السميع أحمد عبد العزيز - بني سويف

117. خالد حلمي علي جمعة - بني سويف

118. شعبان سيد حسنين عبد العاطي - بني سويف

119. طه سند علي محمد - بني سويف

120. عرفة جلال عبد الحميد محمد - بني سويف

121. علي محمد علي محمد - بني سويف

122. عمر عبد الرحمن رمضان أبو الحسن - بني سويف

123. عيد قرني سعد أحمد - بني سويف

124. عيد مبروك محمد حسن - بني سويف

125. فتحي طلبه محمود عبد الجواد - بني سويف

126. كامل محمد كامل رزق - بني سويف

127. محمد صلاح عبد الوهاب عبد الغني - بني سويف

128. محمد ماهر عبد الحفيظ أبو العلا - بني سويف

129. محمود سيد أحمد عيد - بني سويف

130. محمود سيد عبد السلام رضوان - بني سويف

131. محمود طه محمود عبد السلام - بني سويف

132. محمود محمد عبد الفضيل محمد - بني سويف

133. وليد صلاح عوكل عيسى - بني سويف

134. وليد محمد إبراهيم جودة - بني سويف

135. يحيى سيد محمود أحمد - بني سويف

136. أحمد محمد محمد قناوي - بورسعيد

137. محمود محمود عبد الحميد أبو عريبة - بورسعيد

138. حامد محمد عبد الحي عبد الحليم - جنوب سيناء

139. أحمد الهادي أبو العطا محمد - الجيزة

140. أحمد جاب الله سيد جودة - الجيزة

141. أحمد سليمان سعيد سليمان - الجيزة

142. أحمد سيد مدبولي محمد - الجيزة

143. أحمد صلاح أحمد عباس - الجيزة

144. أحمد صلاح فهمي محمد - الجيزة

145. أحمد فارس عمر إمام - الجيزة

146. أحمد فضل محمد إبراهيم - الجيزة

147. أحمد محمد محمود عمر - الجيزة

148. أحمد يوسف عبد الجيد يوسف - الجيزة

149. أيمن محمد عبد المنعم محمد - الجيزة

150. حامد جمعة عبد الفتاح محمود - الجيزة

الاثنين 18 / 4 / 2022م:

م - الاسم - المديرية

1. حجاج صبحي محمد علي الفيل - الجيزة

2. حسن عبد الباسط عبد النبي حسين - الجيزة

3. حسني صابر عبد الواحد عويضة - الجيزة

4. سلام عبد النبي عبد المقصود - الجيزة

5. صلاح سيد علي قاسم - الجيزة

6. عبد العاطي رضوان عبد النبي - الجيزة

7. عبد الله سيد أمين محمد - الجيزة

8. عبد الله صبحي محمد علي - الجيزة

9. عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد - الجيزة

10. علاء خلف حسن أحمد - الجيزة

11. علي محمد حاج نور خليفة - الجيزة

12. عمري سمير عبده عمري - الجيزة

13. محمد رحيم عبد الله أبو حجيل - الجيزة

14. محمد عواد أحمد محمد - الجيزة

15. محمود أحمد شفيع عبد الحليم - الجيزة

16. محمود محمد إبراهيم محمد - الجيزة

17. محمود محمد محمد عبد المحسن - الجيزة

18. إبراهيم العدل إبراهيم العدل - الدقهلية

19. أحمد أنس أحمد محمد - الدقهلية

20. أحمد صبري إبراهيم الباتع - الدقهلية

21. أحمد طلعت أحمد عبده - الدقهلية

22. أسامة رضا مصطفى الطناحي - الدقهلية

23. البيومي أحمد محمد السيد - الدقهلية

24. جمال السيد علي الدين السيد - الدقهلية

25. حسن عبد الفتاح النادي محمد - الدقهلية

26. خالد محمد جمعة مصطفى - الدقهلية

27. خالد محمد فرج ناصف - الدقهلية

28. سامح أبو العنين الدكروري - الدقهلية

29. السعيد محمد السعيد أحمد - الدقهلية

30. سليمان الشحات محمد سلامة - الدقهلية

31. السيد أحمد إسماعيل علي - الدقهلية

32. السيد أحمد محمد أحمد أبو الخير - الدقهلية

33. السيد رمضان محمد متولي - الدقهلية

34. السيد عبد الباسط السيد بكير - الدقهلية

35. صديق عبد الفتاح العوضي رخا - الدقهلية

36. عادل العرباوي عبد العزيز محمود - الدقهلية

37. عاصم أحمد غازي مشعل - الدقهلية

38. عبد الرؤف سعد الشافعي عمار - الدقهلية

39. عطا العزب محمد البطش - الدقهلية

40. علي أحمد أحمد محمد - الدقهلية

41. فاروق علي علي علي حمودة - الدقهلية

42. محمد بدير عبد الباقي غنيم - الدقهلية

43. محمد حمدي السيد محمد - الدقهلية

44. محمد محمود عبد الحميد علي - الدقهلية

45. هاني حامد عبد العزيز محمد - الدقهلية

46. عبد الله محمد وهبة دسوقي - دمياط

47. وائل محمد رفعت إسماعيل شريف - دمياط

48. أحمد عبد اللاه مشرف علي - سوهاج

49. أسامه أبو الفتوح أحمد إسماعيل - سوهاج

50. حازم عارف سليم حسن - سوهاج

51. حسني أحمد محمد عبد الدايم - سوهاج

52. خالد صلاح رشوان أبو العلا - سوهاج

53. ساهر ثابت محمد عبد السلام - سوهاج

54. السمان حسني السمان حسن - سوهاج

55. طارق جمعة علي حسن - سوهاج

56. عادل عبد الحميد أحمد محمود - سوهاج

57. عاصم محمد عبد الله أحمد - سوهاج

58. عاطف أحمد سلمان سلمان - سوهاج

59. عبد اللاه اليماني أحمد محمد علي - سوهاج

60. عبد الناصر محمد حسن - سوهاج

61. عثمان أبو الحمد عثمان أحمد - سوهاج

62. عصام لطفي حمادة محمد - سوهاج

63. علي بطيخ سالم أحمد - سوهاج

64. عليوة محمد أحمد حسن - سوهاج

65. كمال حلمي موسى حماد - سوهاج

66. مجدي عبد الصمد محمد الطيب - سوهاج

67. محمد صبري عبد العاطي محمد - سوهاج

68. محمد عبد العزيز جلال علي - سوهاج

69. محمد مصطفى محمد مصبح - سوهاج

70. محمود أحمد محمد بخيت - سوهاج

71. محمود خميس رمضان الشعبوني - سوهاج

72. مصطفى مرزوق محمد مرزوق - سوهاج

73. ممدوح أحمد عبد العال إسماعيل - سوهاج

74. منصور محمد علي محمد - سوهاج

75. ناصر عبد الحافظ بهجات عبد الحافظ - سوهاج

76. نجدي مهران نجدي مهران - سوهاج

77. وليد محمد فهمي السيد حسين - سوهاج

78. ياسين صلاح حماد علي - سوهاج

79. أحمد السيد عبد العال عطية - السويس

80. إبراهيم السيد إبراهيم السيد - الشرقية

81. إبراهيم حسين إبراهيم سليم - الشرقية

82. أحمد السيد عبد الرحمن عبد الخالق - الشرقية

83. أحمد حلبي بدوي حلمي - الشرقية

84. أحمد سعيد عبد الهادي - الشرقية

85. أحمد عبد الله أحمد حافظ - الشرقية

86. أحمد عبد الهادي عبد العظيم - الشرقية

87. أحمد علاء محمود إبراهيم - الشرقية

88. أحمد محمد أحمد فراج - الشرقية

89. أحمد محمد الصغير عبد العزيز - الشرقية

90. أحمد محمد حسين دسوقي - الشرقية

91. أيمن محمد عبد الهادي إمام - الشرقية

92. أيمن محمود سيد أحمد محمد - الشرقية

93. تامر عبد السلام عبد الجواد - الشرقية

94. حسن السيد أحمد إبراهيم - الشرقية

95. حسن السيد عبد العال عمارة - الشرقية

96. حسين محمد عطا الله علي - الشرقية

97. سعد أحمد سعد سليم - الشرقية

98. صالح محمد عبد القادر أحمد - الشرقية

99. صبري محمد عبد الكريم - الشرقية

100. صلاح الدين محمود محمد - الشرقية

101. صلاح محمد إبراهيم - الشرقية

102. عامر موسى مصطفى عامر - الشرقية

103. عبد الحميد مصطفى حافظ - الشرقية

104. عبد الرحمن سمير عبد الرحمن - الشرقية

105. عبد السلام عبد المولى محمد - الشرقية

106. عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد - الشرقية

107. عرفات عبد الفتاح السيد محمد - الشرقية

108. عزام رشاد عبد اللطيف محمد - الشرقية

109. علي حسن سليمان محمد - الشرقية

110. علي محمد علي محمود - الشرقية

111. القطب متولي أحمد القطب - الشرقية

112. محمد إسماعيل عبد الرحمن - الشرقية

113. محمد السيد إسماعيل علي - الشرقية

114. محمد السيد طه علي نجم - الشرقية

115. محمد شحته سليمان سليمان - الشرقية

116. محمد عبد العال عبد المعطي - الشرقية

117. محمد عبد اللطيف طلبة عطية - الشرقية

118. محمد علي جمعة أحمد - الشرقية

119. محمد مجدي عبد المعطي المهدي - الشرقية

120. محمود عبد العزيز عبد العزيز - الشرقية

121. محمود عصام محمود محمد - الشرقية

122. مصطفى عبد الرحمن محمد سالم - الشرقية

123. مصعب رشاد عبد اللطيف - الشرقية

124. نبيل عبد الرؤف السيد أحمد - الشرقية

125. نشأت عبد الحميد السيد عبد العزيز - الشرقية

126. ياسر عرفات يوسف محمد - الشرقية

127. عمرو محمد عبده عبد الرحمن - شمال سيناء

128. محمد عنتر جلال عطية - شمال سيناء

129. مصطفى علي علي أبو شوشة - شمال سيناء

130. إبراهيم عبد الحميد إبراهيم مبارك - الغربية

131. إبراهيم عزت فتحي السيد - الغربية

132. أحمد البدوي جودة محمد المهدي - الغربية

133. أحمد سمير فؤاد عطا - الغربية

134. أحمد عبد الرحمن إبراهيم الشافعي شاهين - الغربية

135. أحمد محمد شعبان داود - الغربية

136. إسلام جمال محمد حسن - الغربية

137. إسلام محمد محمود عبد المطلب الزمراني - الغربية

138. إسماعيل زكريا العيسوي دياب - الغربية

139. إسماعيل عثمان محمد كامل - الغربية

140. أيمن السيد محمد صالح - الغربية

141. أيمن فرج الله أحمد الشحرور - الغربية

142. حازم عبد الله إبراهيم عمارة - الغربية

143. حسن يوسف عبد العليم أبو علي - الغربية

144. حمادة صلاح عبد المعطي سلام - الغربية

145. حمزة حسن عمر عطية - الغربية

146. رامي مسعد محمود السيد - الغربية

147. رضا محمد طلخان الحسانين - الغربية

148. سامي أحمد عبد الرحمن - الغربية

149. سعيد رجب يوسف العطار - الغربية

150. السعيد عباس السعيد شحاتة الهمشري - الغربية

الثلاثاء 19 / 4 / 2022م:

م - الاسم - المديرية

1. سليمان عبد الجليل أحمد حسن حجازي - الغربية

2. سمير سعيد حسين الحصري - الغربية

3. شريف محمود محمد الشاذلي - الغربية

4. شعبان إسماعيل حسنين طرطيرة - الغربية

5. عادل أحمد محمد زعير - الغربية

6. عبد الرؤوف حسن علي أبو ضياء - الغربية

7. عبد الفتاح محمد أبو رية السعدي شكر - الغربية

8. عبد القادر محمد عبد القادر الشناوي - الغربية

9. عبد الله سليمان عبد الله إمام - الغربية

10. عبد المقصود السيد عبد المقصود شيحة - الغربية

11. عبد المولى أحمد عبد المولى أحمد - الغربية

12. علي محمد السيد طيب - الغربية

13. عمرو زين العابدين مصطفى أبو الوفا - الغربية

14. فرج صبحي حامد عبد الدايم - الغربية

15. مجاهد عبد الونيس شحاتة عبد الونيس - الغربية

16. محمد أحمد عبد المنصف محفوظ - الغربية

17. محمد أحمد محمود الحناوي - الغربية

18. محمد إسماعيل رزق علي الأسعاد - الغربية

19. محمد عبد الرحمن محمد المليجي - الغربية

20. محمد عبد العزيز محمد دومة - الغربية

21. محمد عيد محمد أبو اليزيد النجار - الغربية

22. محمد محمد السيد البلشة - الغربية

23. محمد محمد سيد أحمد محمد - الغربية

24. محمود حسين عبد الباقي أبو المجد شاهين - الغربية

25. نبيل عبد الله عطية مصطفى - الغربية

26. هاني محمد بسيوني مرسي العشماوي - الغربية

27. هشام قطب محمود الجنداوي - الغربية

28. ياسر المعداوي عبد الله حماد - الغربية

29. ياسر صالح السيد فاخر - الغربية

30. أحمد حسين محمد أحمد - الفيوم

31. أحمد قطب محمود السيد - الفيوم

32. رمضان عبد الرحمن إبراهيم - الفيوم

33. رمضان محمود محمد محمد - الفيوم

34. سليمان علي سليمان محمد - الفيوم

35. سيد ربيع عبد العزيز جاد - الفيوم

36. سيد عثمان دياب عثمان - الفيوم

37. شعبان سيد حسين مطاوع - الفيوم

38. طه محمود جمعة عبد الهادي - الفيوم

39. عبد العزيز ربيع عبد الله - الفيوم

40. علي محمود محمد شعبان - الفيوم

41. قرني قطب محمد الصايم - الفيوم

42. محمد سليم يوسف إبراهيم - الفيوم

43. محمد سيد عبد الغني مسعود - الفيوم

44. محمد فاروق السيد الروبي - الفيوم

45. محمد محمود أحمد عبد الغفار - الفيوم

46. محمود عيد سليمان محمد - الفيوم

47. أحمد إسماعيل عبد الحميد إسماعيل - القاهرة

48. أحمد دسوقي بلال دسوقي - القاهرة

49. أحمد عزيز الدين خليفة محمد - القاهرة

50. أحمد محمد محمود حسن - القاهرة

51. أحمد هارون سالم محمد - القاهرة

52. الأمير عبد العال محمود علي - القاهرة

53. حسام حسن توفيق عبد الحميد - القاهرة

54. السيد مصطفى محمد النعماني - القاهرة

55. صلاح محمد عثمان محمد - القاهرة

56. طه عبد الفضيل طه علي - القاهرة

57. عابد محمد محمد إبراهيم الرعويلي - القاهرة

58. عبد الحليم محمود عبد الحليم عبده - القاهرة

59. عبد الله محمد شلبي عبد الخالق - القاهرة

60. عبد الله محمد صقر صقر القط - القاهرة

61. عبد الله مسعد توفيق عبد الحميد - القاهرة

62. عبد الهادي علي محمود محمد - القاهرة

63. عزمي عبد الوكيل عبد الوكيل علي القط - القاهرة

64. علي عبد الرازق محمد محمد مشعل - القاهرة

65. علي محمود أحمد محمد - القاهرة

66. عمر حسن عشماوي عشماوي - القاهرة

67. محمد أحمد يوسف المسالح - القاهرة

68. محمد سيد فرج بخيت - القاهرة

69. محمد عبد النبي صالح فرماوي - القاهرة

70. محمد عزام عبد العزيز محمد - القاهرة

71. محمد موسى حسين علي محمد مرزوق - القاهرة

72. محمود محمد عبد السلام عبد الله - القاهرة

73. مصطفى محمد محمد غريب - القاهرة

74. هارون سالم محمد سالم - القاهرة

75. هشام جمال شعبان نصر - القاهرة

76. ياسر حسن محمد مصطفى - القاهرة

77. أحمد عبد الفتاح أحمد عبد الرازق - القليوبية

78. إسلام سامي عبد المقصود عبد المعطي - القليوبية

79. أشرف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن - القليوبية

80. حسن محمود محمد شريف - القليوبية

81. سامح خالد علي محمود - القليوبية

82. شريف سيد عبد الرحمن محمد - القليوبية

83. عبد الفتاح محمد أحمد مرسي - القليوبية

84. عبد الله محمد أحمد أحمد العيوطي - القليوبية

85. عمر محمد عبد الخالق أبو العلا - القليوبية

86. محمد حمادة عبد النبي إمام - القليوبية

87. محمد درويش محمد درويش - القليوبية

88. محمد سيد فؤاد سعد - القليوبية

89. محمد صلاح طلبة علي - القليوبية

90. محمد عبد العظيم صالح عبد الحفيظ - القليوبية

91. محمد فوزي سعد موسى - القليوبية

92. محمد محمد علي علي - القليوبية

93. محمد محمود مرزوق محمد - القليوبية

94. محمد معوض محمد عطا - القليوبية

95. محمود عبد الرحمن محمد حجازي - القليوبية

96. محمود محمد السيد عفيفي - القليوبية

97. مسعد عبد العظيم مأمون عبد الرازق - القليوبية

98. مصطفى إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم - القليوبية

99. مصطفى مختار محمد محمود - القليوبية

100. ممدوح محمد دسوقي طه - القليوبية

101. وليد السيد محمد عمر - القليوبية

102. أحمد أبو الحمد عبد الراضي جبر - قنا

103. أحمد حسب الله أحمد عمر - قنا

104. حجاج سليم محمد أحمد - قنا

105. حسان محمود أحمد محمود - قنا

106. حسن عبد العليم محمد محمود - قنا

107. صبري عبد الهادي عبد الراضي سليمان - قنا

108. طلعت محمد عمر أحمد - قنا

109. علي رمضان الضوِّي حسين - قنا

110. محمد أحمد علي محمود - قنا

111. محمد عمران أبو الوفا عمر - قنا

112. محمود عبد الرازق جمعة أحمد - قنا

113. إبراهيم غازي إبراهيم غازي - كفر الشيخ

114. أحمد عبد الله عبد الرؤف شحاته - كفر الشيخ

115. أحمد غانم أحمد علي - كفر الشيخ

116. جمال يوسف عبد العزيز غانم - كفر الشيخ

117. حسن عبد الغفار البشير السيد - كفر الشيخ

118. حمدي محمد عثمان علي عثمان - كفر الشيخ

119. عبد الحميد عبد الحي عبد الحميد الطباخ - كفر الشيخ

120. عبد الرحمن يوسف محمد عبد الله - كفر الشيخ

121. عبد الفتاح أحمد إبراهيم شرف - كفر الشيخ

122. علاء سعد محمود محمد - كفر الشيخ

123. علي حمدي محمد النحاس - كفر الشيخ

124. علي حمزة علي محمد أبو الجدايل - كفر الشيخ

125. علي محمد حسن سليم ياسين - كفر الشيخ

126. عمر عبد الحميد سيد أحمد قريطنة - كفر الشيخ

127. كامل إبراهيم كامل نوفل - كفر الشيخ

128. كمال محمد كمال أبو سعدة - كفر الشيخ

129. محمد إبراهيم عبد العزيز سيد أحمد - كفر الشيخ

130. محمد إبراهيم علي الشبراوي - كفر الشيخ

131. محمد الزناتي مرسي المرشدي - كفر الشيخ

132. محمد السيد عثمان حسن سليمان - كفر الشيخ

133. محمد سمير محمد عبد السميع - كفر الشيخ

134. محمد شاهين أحمد محمد صقر - كفر الشيخ

135. محمد صبحي علي خليفة - كفر الشيخ

136. محمد عبد العاطي عبد الحميد قنديل - كفر الشيخ

137. محمد عبد الله حسن عبد الله القن - كفر الشيخ

138. محمد علي محمد شحاتة - كفر الشيخ

139. محمد محمد يوسف عمران - كفر الشيخ

140. مصطفى الباز محمد عبد الغني - كفر الشيخ

141. مصطفى محمد عبد العاطي معوض - كفر الشيخ

142. مصطفى مهران مصطفى نصار - كفر الشيخ

143. مفرح إبراهيم إبراهيم الدابي - كفر الشيخ

144. نبيل فؤاد عبد القادر مكاوي - كفر الشيخ

145. يوسف محمد الرفاعي الطباخ - كفر الشيخ

146. رحومة ثابت كريم عبد الرازق - مطروح

147. عبد الحميد بريك سعد عبد الرحمن - مطروح

148. علي عبد الله علي عبد العاطي - مطروح

149. إبراهيم محمد صبري إسماعيل - المنوفية

150. أحمد حسام عبد الله صالح - المنوفية

الأربعاء 20 / 4 / 2022م:

م - الاسم - المديرية

1. أحمد طايع أبو سيد أحمد - المنوفية

2. أحمد محمد المزين - المنوفية

3. أحمد محمد عبد العزيز الجوهري - المنوفية

4. أحمد محمد عبد الهادي محمد - المنوفية

5. إيهاب سعيد عبد العزيز - المنوفية

6. جلال عبد المرضي جلال سلام - المنوفية

7. حسام صبحي عبد الوهاب شحاته - المنوفية

8. حمادة عبد المنعم عبد العال حجازي - المنوفية

9. خالد إبراهيم عبد الرازق - المنوفية

10. خالد أبو بكر مبروك أحمد - المنوفية

11. رضا عبد الله محمد الحداد - المنوفية

12. سعيد فتحي علي علي - المنوفية

13. السيد باتع زكي أبو طالب - المنوفية

14. عبد السلام مبروك عبد الهادي - المنوفية

15. عبد العظيم محمود عبد العظيم شاهين - المنوفية

16. عبد الغفار محمد محمد الفقي - المنوفية

17. عبد الغني إبراهيم حامد مسلم - المنوفية

18. عبد اللطيف سعد عبد اللطيف - المنوفية

19. كمال محروس سالم - المنوفية

20. ماجد محمد صابر محمود قابيل - المنوفية

21. محمد حسن محمد العدوي - المنوفية

22. محمد سعيد حلمي سعد - المنوفية

23. محمد علي محمد يوسف - المنوفية

24. محمد فتح الله أحمد محي الدين - المنوفية

25. محمد محمد حسين القصاص - المنوفية

26. محمد محمود محمد فروات - المنوفية

27. محمود إبراهيم محروس هلال - المنوفية

28. محمود شوقي عبد اللطيف - المنوفية

29. محمود مصيلحي محمد إسماعيل - المنوفية

30. منتصر ياسين علي حسانين - المنوفية

31. نصر الدين عصام عبد الجيد - المنوفية

32. إبراهيم عبد الوهاب كيلاني عبد الوهاب - المنيا

33. أحمد فوزي محمد علي - المنيا

34. أحمد ممدوح مصطفى صالح - المنيا

35. أحمد يحيى أحمد يوسف - المنيا

36. إسلام رضا حسان عبد الحميد - المنيا

37. أشرف أحمد عبد الموجود عبد الهادي - المنيا

38. برهام عبد العزيز عمر علي - المنيا

39. جلال محمد الشاذلي عيسى خليفة - المنيا

40. حسني مبارك فؤاد عبد القادر - المنيا

41. خالد محمد زكي محمد - المنيا

42. سعيد محمد عبد الشافي مفتاح - المنيا

43. سيد لطفي محمد عبد العليم - المنيا

44. عبد الجواد أنور عبد الحكيم عبد المحسن - المنيا

45. عبد الرحمن أبو بكر كامل أبو بكر - المنيا

46. عبد اللطيف بدر شحاتة عبد النبي - المنيا

47. عبد اللطيف عبد المنعم عبد اللطيف عبد الرحمن - المنيا

48. عثمان مدكور محمد حجاج - المنيا

49. علاء عصام عبد الوهاب سيد - المنيا

50. علاء محمد عبود سليم - المنيا

51. علي صادق عبد العليم عسقلاني - المنيا

52. مجدي عبد الهادي مهني عزوز - المنيا

53. محمد جمعة عبد الصبور نجيم - المنيا

54. محمد حسن محمد مصطفى - المنيا

55. محمد ربيع جمعة عبد الجابر - المنيا

56. مصطفى ربيع إبراهيم طلبة - المنيا

57. مصطفى فوزي محمد علي - المنيا

58. مصطفى محمد راضي توني - المنيا

59. يوسف جاهين يوسف - المنيا

60. أشرف محمد محمد مصطفى - الوادي الجديد

61. هلال محمد محمود أحمد - الوادي الجديد