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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يتراجع أمام قوة الدولار | تفاصيل

الذهب يتراجع أمام
الذهب يتراجع أمام قوة الدولار | تفاصيل

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد زيادة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام في أعقاب تصريحات عن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومع استمرار الحذر لدى المتعاملين ترقبًا لإعلان تفاصيل أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة الـ0612 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1918.74 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1923.10 دولار للأوقية.

زيادة طفيفة .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 - 4 - 2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أعوام.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 في المئة إلى 24.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 964.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2242.04 دولار للأوقية.

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