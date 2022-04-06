هشام عباس يحيي حفلا غنائيا بخيمة رمضانية.. غدا

يحيي المطرب هشام عباس غدا “الخميس” حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة ضمن إحدى السهرات الرمضانية وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

ويشدو هشام عباس بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب جمهوره ومنها بعض الأغاني القديمة والحديثة.

يشار إلى أن الشاعر الغنائي محمد البوغه هو من كتب كلمات الديو الجديد الذي يجمع لأول مرة هشام عباس وجنات بعنوان "كفاية لمتنا"، الذي بدأت القنوات الفضائية عرضه احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم.

وقال محمد البوغه عن العمل في بيان له:" أحببت الجمع بين صوتين مناسبين كثيرا لبعضهما في ديو "كفاية لمتنا" خاصة في أغنية تحمل البهجة والتفاؤل، فجنات تملك شقاوة وروح مختلفة في صوتها، وأيضا هشام عباس صوت يبعث على السعادة وهذا ما نحتاجه بعد كل ما نمر به من أزمات، ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله".

أغنية "كفاية لمتنا" من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغه، ألحان مصطفى جمال، توزيع أيمن التركي، مكس وماستر ماهر صلاح، جيتارات مصطفى أصلان، إيقاعات ماجد الصواف، صولوا ناي وقانون محمود شاهي، إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

يشار إلى أن محمد البوغه كتب لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم تامر حسني، راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، جنات وغيرهم الكثير.

الندوة التثقيفية :

وشارك البوغه مؤخرا في الندوة التثقيفية الـ35 التي عقدتها القوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كتب الأغنيتين "على سبيل الأمان"، و"شهداء بلدنا"، وأوبريت "بنبنيها".