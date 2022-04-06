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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعدي مسجل خطر على شخص داخل سيارته بـ"سيف" إثر خلاف سابق بينهما

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بإستقلال دراجة نارية وتعدى أحدهما على شخص حال قيادته سيارة بإستخدام سلاح أبيض "سيف" كان بحوزته ثم إستقل الدراجة النارية صحبة قائدها وفرا هاربين.

بالانتقال والفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية بين كلٍ من طرف أول (عامل بجراج "مصاب بجروح قطعية" - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ) ، طرف ثانى (عاملان توصيل طلبات "أحدهما له معلومات جنائية" وبحوزته سلاح أبيض) إثر مشادة كلامية بين الطرفين تعدى خلالها الأول على الثانى مستخدماً مفتاح سيارة فقام الثانى بالاستعانة بالثالث والتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سيف" محدثين الإصابة المنوه عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم والدراجة النارية ، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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