نشرة المنوعات|قصة أسوأ سجن في الفلبين.. وثعلب بالقرب من الكونجرس

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



حالة كبيرة من الرعب عاشها جيران رجل خمسيني لمدة 12 عاماً كاملين حيث اعتدي طوال هذه السنوات على حرمات جيرانه فقام باغتصاب إحداهن وتصوير غرف نوم فتيات أخريات.



روى نزيل بريطاني سابق في أحد سجون الفلبين عدد الانتهاكات الإنسانية الكبيرة داخل حدوده واصفاً إياه بأنه «أسوأ سجن في الفلبين».

في مباراة تنس ضمن بطولة للناشئين في غانا تكرر ما فعله الممثل العالمي، ويل سميث مع الممثل الكوميدي، كريس روك أثناء تسلميه حفل جوائز الأوسكار 2022م.



رغم ارتفاع درجات حرارة الجو طوال ساعات فترة الصيام فى شهر رمضان الكريم، إلا أن أصحاب المهن الشاقة التي تحتاج إلى الكثير من الصبر وقوة التحمل يخرجون في الصباح الباكر فى هذا الشهر الكريم من أجل لقمة العيش ومتطلبات الحياة الصعبة وإدخال الفرحة على أولادهم فى العيد بشراء الملابس وما يحتاجونه.



تصدر النجم الكبير عمرو دياب ، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة من طرح النسخة الجديدة من أغنية السر الخاصة بحملة البريد المصري.

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، طلب من عدد من أصدقائه المشاهير، إقراضه المال بعد تجميد أصوله المالية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



تلقت شرطة الكابيتول الأمريكي عدة بلاغات بوجود ثعلب على مقربة من مبنى الكونجرس قام بالهجوم على بعض الأشخاص أو عضهم.