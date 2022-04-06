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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات|قصة أسوأ سجن في الفلبين.. وثعلب بالقرب من الكونجرس

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

بريطاني يعتدي على حرمات جيرانه ويقتل شخصين بوحشية


حالة كبيرة من الرعب عاشها جيران رجل خمسيني لمدة 12 عاماً كاملين حيث اعتدي طوال هذه السنوات على حرمات جيرانه فقام باغتصاب إحداهن وتصوير غرف نوم فتيات أخريات.

أمراض وازدحام ومجاعة .. قصة أسوأ سجن في الفلبين | شاهد


روى نزيل بريطاني سابق في أحد سجون الفلبين عدد الانتهاكات الإنسانية الكبيرة داخل حدوده واصفاً إياه بأنه «أسوأ سجن في الفلبين».

بعد واقعة ويل سميث.. لاعب تنس فرنسي يصفع خصمه.. فيديو

في مباراة تنس ضمن بطولة للناشئين في غانا تكرر ما فعله الممثل العالمي، ويل سميث مع الممثل الكوميدي، كريس روك أثناء تسلميه حفل جوائز الأوسكار 2022م.


الشقيانين في الشوارع.. أبطال يتحدون حرارة الجو خلال نهار رمضان|صور


رغم ارتفاع درجات حرارة الجو طوال ساعات فترة الصيام فى شهر رمضان الكريم، إلا أن أصحاب المهن الشاقة  التي تحتاج إلى الكثير من الصبر وقوة التحمل يخرجون في الصباح الباكر فى هذا الشهر الكريم من أجل لقمة العيش ومتطلبات الحياة الصعبة وإدخال الفرحة على أولادهم فى العيد بشراء الملابس وما يحتاجونه.


عمرو دياب يتصدر تويتر بعد ساعة من طرح النسخة الجديدة لإعلان "السر"


تصدر النجم الكبير عمرو دياب ، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة من طرح النسخة الجديدة من أغنية السر الخاصة بحملة البريد المصري.

 

أزمة رواتب الموظفين.. الملياردير الروسي أبراموفيتش يطلب المساعدة من أصدقائه

 

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، طلب من عدد من أصدقائه المشاهير، إقراضه المال بعد تجميد أصوله المالية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ثعلب بالقرب من الكونجرس.. هجم على أشخاص قبل الإمساك به.. شاهد


تلقت شرطة الكابيتول الأمريكي عدة بلاغات بوجود ثعلب على مقربة من مبنى الكونجرس قام بالهجوم على بعض الأشخاص أو عضهم. 

موقع صدى البلد بريطاني يعتدي أسوأ سجن لاعب تنس فرنسي حرارة الجو عمرو دياب أبراموفيتش الكونجرس

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