أحمد ماجد يخوض السباق الرمضاني بمسلسلي فاتن أمل حربي وجزيرة غمام

يشارك الفنان الشاب أحمد ماجد في مسلسلي “فاتن أمل حربي” و"جزيرة غمام" في موسم رمضان 2022.

ويجسد أحمد ماجد في مسلسل “فاتن أمل حربي” شخصية عبد العظيم، موظف بدار الإفتاء، وله آراء مغايرة، أما في مسلسل “جزيرة غمام” فيقدم شخصية حمدي ابن كبير السمّاكين المعروف في الجزيرة بطباعه الغريبة.

مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة النجوم نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، وفادية عبد الغني، ومحمد الشرنوبي، المسلسل من إخراج محمد جمال العدل، ومن تأليف إبراهيم عيسى.

كما يتعاون أحمد ماجد في مسلسل “جزيرة غمام” مع النجوم مي عز الدين، وطارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسن المنباوي.

أحمد ماجد هو ممثل شاب بدأ مشواره التمثيلي بمسلسل صديق العمر (2014)، ثم شارك بعدها في فيلم علي معزة وإبراهيم (2016) والذي وشارك الفيلم في مهرجان دبي السينمائي بدورته الثالثة عشر، تعاون أحمد ماجد مع المخرج محمد سامي في أربعة أعمال وهم الأسطورة (2016)، ولد الغلابة (2019)، البرنس (2020)، ونسل الأغراب الذي نافس به في دراما رمضان 2021 بجانب مشاركته في أعمال ناجحة مثل مسلسل لؤلؤ، والشارع اللي ورانا، وأرض جو.